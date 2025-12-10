Безработные казахстанцы смогут бесплатно подтвердить квалификацию

В 2025 году было выдано 442 ваучера, 220 человек уже завершили процедуру признания.

Чтобы получить данный электронный документ зарегистрированным безработным лицам необходимо подать заявку в личном кабинете на Career Enbek. К заявке также надо прикрепить копии документов об образовании и подтверждающих трудовую деятельность, далее выбрать желаемую профессию из реестра и центр признания профессиональных квалификаций, который проведет процедуру.

После поступления заявления специалисты карьерного центра проверяют наличие статуса безработного у заявителя и отсутствие ранее выданного ваучера в текущем году. По итогам проверки в личный кабинет направляется уведомление о предоставлении либо отказе в выдаче ваучера.

В случае положительного решения ваучер автоматически отображается в личном кабинете на Career Enbek и действует в течение установленного срока (45 календарных дней). В этот период гражданин должен пройти процедуру признания квалификации в выбранном ранее центре признания. Процедура проводится бесплатно, так как расходы покрываются за счет ваучера.

Единоразовый ваучер предоставляется один раз в год. При непрохождении процедуры в установленный срок ваучер аннулируется.

Заявки можно подавать в период с 1 января по 1 ноября.

Напомним, приказом Минтруда от 30 июля 2025 года внесены изменения в Правила выдачи, финансирования и распределения между регионами Казахстана единоразовых ваучеров на признание профессиональных квалификаций.