Безработные казахстанцы смогут бесплатно подтвердить квалификацию
На цифровой платформе Национальной системы квалификаций Career Enbek доступна возможность получения единоразового ваучера, с которым можно бесплатно пройти процедуру признания профессиональной квалификации, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минтруда и соцзащиты РК.
В 2025 году было выдано 442 ваучера, 220 человек уже завершили процедуру признания.
Чтобы получить данный электронный документ зарегистрированным безработным лицам необходимо подать заявку в личном кабинете на Career Enbek. К заявке также надо прикрепить копии документов об образовании и подтверждающих трудовую деятельность, далее выбрать желаемую профессию из реестра и центр признания профессиональных квалификаций, который проведет процедуру.
После поступления заявления специалисты карьерного центра проверяют наличие статуса безработного у заявителя и отсутствие ранее выданного ваучера в текущем году. По итогам проверки в личный кабинет направляется уведомление о предоставлении либо отказе в выдаче ваучера.
В случае положительного решения ваучер автоматически отображается в личном кабинете на Career Enbek и действует в течение установленного срока (45 календарных дней). В этот период гражданин должен пройти процедуру признания квалификации в выбранном ранее центре признания. Процедура проводится бесплатно, так как расходы покрываются за счет ваучера.
Единоразовый ваучер предоставляется один раз в год. При непрохождении процедуры в установленный срок ваучер аннулируется.
Заявки можно подавать в период с 1 января по 1 ноября.
Напомним, приказом Минтруда от 30 июля 2025 года внесены изменения в Правила выдачи, финансирования и распределения между регионами Казахстана единоразовых ваучеров на признание профессиональных квалификаций.