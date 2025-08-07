РУ
    13:53, 07 Август 2025 | GMT +5

    В Казахстане изменились правила выдачи ваучеров на признание профквалификаций

    Приказом Минтруда от 30 июля 2025 года внесены изменения в Правила выдачи, финансирования и распределения между регионами Казахстана единоразовых ваучеров на признание профессиональных квалификаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: акимат Карагандинской области

    — Карьерный центр оказывает консультационную помощь претенденту, желающему пройти процедуру признания профессиональной квалификации, в выборе профессии согласно Реестру профессий и центра признания, сведения по которым размещены на цифровой платформе национальной системы квалификаций (НСК), — говорится в документе

    Согласно документу, для получения единоразового ваучера претендент до 1 ноября текущего года в личном кабинете на цифровой платформе НСК предоставляет следующие документы:

    • подписанное электронной цифровой подписью (ЭЦП) заявление на получение единоразового ваучера;
    • копию документа об образовании;
    • копию документа, подтверждающего трудовую деятельность.

    Документы, указанные выше, предоставляются в случае, когда требования к уровню образования и наличию трудового стажа установлены соответствующими профессиональными стандартами, а при их отсутствии — квалификационными требованиями.

    Цифровая платформа НСК с момента поступления заявления в автоматическом режиме осуществляет проверку заявления претендента на:

    • наличие у претендента регистрации в качестве безработного;
    • наличие единоразового ваучера в регионе обращения претендента согласно распределению между регионами республики;
    • отсутствие получения претендентом единоразового ваучера в текущем году.

    Вместе с тем правила дополнены пунктом следующего содержания:

    Центр признания в течение одного рабочего дня после дня получения заявления подтверждает возможность прохождения претендентом процедуры признания профессиональной квалификации по заявленной профессии в личном кабинете претендента на цифровой платформе НСК и направляет подтверждение в центр трудовой мобильности посредством АИС «Рынок труда».

    При этом говорится, что Центр трудовой мобильности посредством АИС «Рынок труда» в течение одного рабочего дня после подтверждения центра признания направляет единоразовый ваучер в форме электронного документа в личный кабинет претендента на цифровой платформе НСК с указанием даты его выдачи и срока действия, индивидуального идентификационного номера претендента и наименования центра признания.

    Статус получателя единоразового ваучера присваивается кандидату с момента принятия центром признания решения о предоставлении ваучера по результатам рассмотрения заявления.

    Срок действия единоразового ваучера составляет 45 календарных дней после дня его выдачи.

    Если единоразовый ваучер не был использован получателем в течение срока его действия, то он автоматически аннулируется, информация об этом поступает в АИС «Рынок труда».

    Разницу между суммой возмещения расходов на прохождение процедуры признания профессиональной квалификации на основе ваучера и фактическими понесенными затратами на ее прохождение получатель единоразового ваучера оплачивает самостоятельно за счет собственных средств.

    Указывается, что в течение трех рабочих днейпосле дня подписания экзаменационной комиссией протокола решения о прохождении процедуры признания профессиональной квалификации центр признания направляет в центр трудовой мобильности сформированный в личном кабинете на цифровой платформе НСК и подписанный ЭЦП акт оказанных услуг по форме с прикреплением протокола решения экзаменационной комиссии.

    Приказ вводится в действие с 17 августа 2025 года.

    Ранее мы писали, что МВД РК меняет правила присвоения классной квалификации сотрудникам и военнослужащим. 

    Минтруда и соцзащиты РК Работа Профессии
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
