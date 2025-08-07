В Казахстане изменились правила выдачи ваучеров на признание профквалификаций

— Карьерный центр оказывает консультационную помощь претенденту, желающему пройти процедуру признания профессиональной квалификации, в выборе профессии согласно Реестру профессий и центра признания, сведения по которым размещены на цифровой платформе национальной системы квалификаций (НСК), — говорится в документе.

Согласно документу, для получения единоразового ваучера претендент до 1 ноября текущего года в личном кабинете на цифровой платформе НСК предоставляет следующие документы:

подписанное электронной цифровой подписью (ЭЦП) заявление на получение единоразового ваучера;

копию документа об образовании;

копию документа, подтверждающего трудовую деятельность.

Документы, указанные выше, предоставляются в случае, когда требования к уровню образования и наличию трудового стажа установлены соответствующими профессиональными стандартами, а при их отсутствии — квалификационными требованиями.

Цифровая платформа НСК с момента поступления заявления в автоматическом режиме осуществляет проверку заявления претендента на:

наличие у претендента регистрации в качестве безработного;

наличие единоразового ваучера в регионе обращения претендента согласно распределению между регионами республики;

отсутствие получения претендентом единоразового ваучера в текущем году.

Вместе с тем правила дополнены пунктом следующего содержания:

Центр признания в течение одного рабочего дня после дня получения заявления подтверждает возможность прохождения претендентом процедуры признания профессиональной квалификации по заявленной профессии в личном кабинете претендента на цифровой платформе НСК и направляет подтверждение в центр трудовой мобильности посредством АИС «Рынок труда».

При этом говорится, что Центр трудовой мобильности посредством АИС «Рынок труда» в течение одного рабочего дня после подтверждения центра признания направляет единоразовый ваучер в форме электронного документа в личный кабинет претендента на цифровой платформе НСК с указанием даты его выдачи и срока действия, индивидуального идентификационного номера претендента и наименования центра признания.

Статус получателя единоразового ваучера присваивается кандидату с момента принятия центром признания решения о предоставлении ваучера по результатам рассмотрения заявления.

Срок действия единоразового ваучера составляет 45 календарных дней после дня его выдачи.

Если единоразовый ваучер не был использован получателем в течение срока его действия, то он автоматически аннулируется, информация об этом поступает в АИС «Рынок труда».

Разницу между суммой возмещения расходов на прохождение процедуры признания профессиональной квалификации на основе ваучера и фактическими понесенными затратами на ее прохождение получатель единоразового ваучера оплачивает самостоятельно за счет собственных средств.

Указывается, что в течение трех рабочих днейпосле дня подписания экзаменационной комиссией протокола решения о прохождении процедуры признания профессиональной квалификации центр признания направляет в центр трудовой мобильности сформированный в личном кабинете на цифровой платформе НСК и подписанный ЭЦП акт оказанных услуг по форме с прикреплением протокола решения экзаменационной комиссии.

Приказ вводится в действие с 17 августа 2025 года.

