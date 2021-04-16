В каких направлениях развивается Туркестан, рассказал Умирзак Шукеев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев рассказал о развитии региона в последние годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Туркестан начал возрождение. Город Туркестан, почитаемый тюркскими странами как духовный центр, теперь стал гигантской строительной площадкой, поднялся на новую ступень развития. Город сейчас развивается в трех направлениях. Территория мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи полностью благоустроена, создаются комфортные условия для посетителей», - сказал Умирзак Шукеев на международной онлайн-конференции «Туркестан – духовная столица тюркского мира».

По его словам, ведутся интенсивные работы по восстановлению мавзолеев Ясауи и Рабии султан бегим, благоустройству территории музея-заповедника Хазрет Султан, восстановлению исторических мест древнего поселения Культобе.

«Исторический, культурный центр создан для того, чтобы радовать глаз. В этом духовном, культурном центре построено несколько важных объектов, таких как визит-центр, центр «Ұлы дала», музей «Ясауи», библиотека «Фараб», театр, первый в республике международный туристический и гостевой университет», - заключил глава региона.