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    16:01, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    В каких направлениях развивается Туркестан, рассказал Умирзак Шукеев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев рассказал о развитии региона в последние годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Туркестан начал возрождение. Город Туркестан, почитаемый тюркскими странами как духовный центр, теперь стал гигантской строительной площадкой, поднялся на новую ступень развития. Город сейчас развивается в трех направлениях. Территория мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи полностью благоустроена, создаются комфортные условия для посетителей», - сказал Умирзак Шукеев на международной онлайн-конференции «Туркестан – духовная столица тюркского мира».

    По его словам, ведутся интенсивные работы по восстановлению мавзолеев Ясауи и Рабии султан бегим, благоустройству территории музея-заповедника Хазрет Султан, восстановлению исторических мест древнего поселения Культобе.

    «Исторический, культурный центр создан для того, чтобы радовать глаз. В этом духовном, культурном центре построено несколько важных объектов, таких как визит-центр, центр «Ұлы дала», музей «Ясауи», библиотека «Фараб», театр, первый в республике международный туристический и гостевой университет», - заключил глава региона.


    Теги:
    Культура Туркестанская область Тюркский мир Акимат Строительство История Казахстана Благоустройство
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