В каких направлениях развивается Туркестан, рассказал Умирзак Шукеев
«Туркестан начал возрождение. Город Туркестан, почитаемый тюркскими странами как духовный центр, теперь стал гигантской строительной площадкой, поднялся на новую ступень развития. Город сейчас развивается в трех направлениях. Территория мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи полностью благоустроена, создаются комфортные условия для посетителей», - сказал Умирзак Шукеев на международной онлайн-конференции «Туркестан – духовная столица тюркского мира».
По его словам, ведутся интенсивные работы по восстановлению мавзолеев Ясауи и Рабии султан бегим, благоустройству территории музея-заповедника Хазрет Султан, восстановлению исторических мест древнего поселения Культобе.
«Исторический, культурный центр создан для того, чтобы радовать глаз. В этом духовном, культурном центре построено несколько важных объектов, таких как визит-центр, центр «Ұлы дала», музей «Ясауи», библиотека «Фараб», театр, первый в республике международный туристический и гостевой университет», - заключил глава региона.