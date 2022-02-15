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В каких городах Казахстана будут построены новые больницы

15 Февраля 2022 15:36
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В каких городах Казахстана будут построены новые больницы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких городах Казахстана будут построены новые больницы, рассказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Глава государства РК Касым-Жомарт Кемелевич Токаев особо подчеркнул необходимость пересмотра ресурсов системы здравоохранения и в частности стоимостей 20 больниц, с использованием механизмов государственно-частного партнерства», - сказала Ажар Гиният.

В целях оптимизации перечня республиканских проектов государственно-частного партнерства по строительству многопрофильных больниц Министерством здравоохранения планируется на первом этапе в период реализации действующего Национального проекта «Здоровая нация» осуществить до 2025 года строительство 5 университетских больниц в городах Алматы, Шымкент, Караганда, Актобе, Нур-Султан и 3 многопрофильных в городах Туркестан, Петропавловск и Кокшетау.

При этом, остальные 12 проектов будут поэтапно внедряться с 2026 года.

Ранее на заседании Правительства министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала, как будет осуществляться централизация закупа медицинской техники.


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#Правительство РК   #Минздрав РК   #Строительство   #Здравоохранение   #Ажар Гиният  
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Автор:

Серик Сабеков

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