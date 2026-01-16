В каких городах и районах Казахстана школьники второй смены занимаются онлайн

Так, онлайн заниматься будут учащиеся второй смены Павлодарской области.

По данным управления образования Акмолинской области, на дистанционном обучении находятся учащиеся с 0 по 5 классы второй смены Шортандинского, Целиноградского, Жаксынского, Коргалжынского и Есильского районов.

Отдел образования Караганды проинформировал, что в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для школьников 0-11 классов и первой, и второй смен переводятся на дистанционный формат обучения.

В Актобе в связи с неблагоприятными погодными условиями учебный процесс во всех организациях образования для учащихся 1-11 классов также переводится в дистанционный формат. Кроме того, обучаться на удаленке будут и студенты первых-вторых курсов всех организаций технического и профессионального образования области.

Занятия в городе Атырау пройдут офлайн, а учащиеся Жылыойского, Индерского и Макатского районов будут обучаться дистанционно.

В Узункольском районе Костанайской области занятия для учащихся второй смены классов предшкольной подготовки и 1-9 классов переводятся на удаленку. Учащиеся 2-6 классов второй смены школ города Лисаковска также будут постигать знания из дома. В Карасуском районе вторая смена перешла на дистанционный формат. Учащиеся предшкольной подготовки и 1-11 классов второй смены школ Карабалыкского района будут заниматься онлайн. В Рудном школьники 0-9 классов второй смены также переводятся на дистанционную форму обучения. В районе Беимбета Майлина вторая смена также занимается из дома.

По данным управления образования СКО, школы области самостоятельно принимают решения в зависимости от температуры воздуха.

В Усть-Каменогорске учащиеся 0-9 классов второй смены переводятся на дистанционный формат обучения.

По информации управления образования ВКО, школьники второй смены также будут обучаться онлайн. С 0 по 4 классы переводятся на дистанционное обучение в КГУ «Комплекс «Белоусовская начальная школа-детский сад», Верх-Березовская начальная школа-детский сад, Верх-Березовская средняя школа, Ново-Иртышская средняя школа, Винненская средняя школа. С 0 по 9 классы в КГУ «Белоусовская ОШ», «Комплекс «Степновская основная школа-детский сад», Белокаменская основная школа, Глубоковская средняя школа имени Ы. Алтынсарина, Казахская средняя школа имени Оралхана Бокея, редняя школа имени Динмухамеда Кунаева, Малоубинская средняя школа, Предгорненская средняя школа № 1, средняя школа имени Малика Габдуллина, Опытнопольская средняя школа, Белоусовская общеобразовательная школа № 2, средняя школа имени Бауыржана Момышулы, с 0 по 11 классы в Кожоховской и Прогрессовской средних школах.

В Зайсанском районе на дистанционное обучение переходят начальная школа С. Бикадамова (предшкола, 4 класс), основная средняя школа Мужыксу (предшкола, 2, 3, 4 классы), основная средняя школа имени Жамбыла (предшкола, 2,3, 4 классы), средние школы Каратал (2, 3, 4, 5, 6, 7 классы), имени Абая (2, 3 классы), Жарсу (предшкола, 2, 3, 4 классы), Казахстан»(предшкола, 2, 3, 4, 5, 6, классы), имени М. Ломоносова (предшкола, 6, 7, 8 классы), имени Ю. Гагарина (предшкола, 2, 3 классы), Сарытерек (2, 3, 4, 5, 6 классы), имени М. Ауезова (предшкола, 2,3,4 классы), школа-интернат имени М. Дауленова (предшкола, 2, 3 классы), средняя школа Сауыр (предшкола, 2, 3 классы).

Напомним, ранее сообщалось, что столичных школьников 0-9 классов второй смены снова отправили на удаленку.