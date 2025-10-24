В Каире проходят переговоры между ХАМАС и ФАТХ о будущем сектора Газа

По данным телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария», делегацию ХАМАС возглавляет лидер движения в Газе и главный переговорщик Халиль аль-Хайя. От ФАТХ на встрече присутствуют вице-президент Палестины Хусейн аш-Шейх и глава службы общей разведки Палестины Маджид Фарадж.

Кроме обсуждения вопросов управления сектором Газа, участники переговоров рассматривают второй этап мирного плана президента США Дональда Трампа, направленного на стабилизацию ситуации в регионе. Египет, выполняющий роль посредника, готовится провести международную конференцию по восстановлению Газы во второй половине ноября.

Параллельно директор египетского Управления общей разведки Хасан Рашад встретился в Каире с генеральным секретарём Демократического фронта освобождения Палестины Фахдом Сулейманом. Переговоры проходят в рамках усилий по достижению палестинского национального консенсуса и реализации американского мирного плана.

Ранее в тот же день Рашад провел отдельные консультации с Хусейном аш-Шейхом и Маджидом Фараджем, подчеркнув неприятие Египтом законопроекта об аннексии оккупированного Западного берега реки Иордан, недавно принятого израильским Кнессетом.

Перемирие между Израилем и движением ХАМАС, завершившее двухлетний конфликт, вступило в силу 10 октября при посредничестве США, Египта, Катара и Турции.

Несмотря на прекращение огня, ситуация в секторе Газа остается напряженной. По данным местных медицинских властей, с 11 октября в результате инцидентов погибли не менее 89 человек, еще 317 получили ранения. С начала конфликта 7 октября 2023 года общее число погибших в Газе достигло 68 280 человек, пострадавших — 170 375.

Напомним, Израиль и ХАМАС продолжают обмен телами погибших пленных.

В соответствии с соглашением о прекращении огня Израиль освободил из израильских тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных и взял на себя обязательство освободить останки еще 360 умерших палестинцев.