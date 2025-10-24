РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:15, 24 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Каире проходят переговоры между ХАМАС и ФАТХ о будущем сектора Газа

    Делегации палестинских движений ХАМАС и ФАТХ проводят в Каире переговоры, основной темой которых стало послевоенное устройство в секторе Газа, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    В Каире проходят переговоры между ХАМАС и ФАТХ о будущем сектора Газа
    Фото: Pexels

    По данным телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария», делегацию ХАМАС возглавляет лидер движения в Газе и главный переговорщик Халиль аль-Хайя. От ФАТХ на встрече присутствуют вице-президент Палестины Хусейн аш-Шейх и глава службы общей разведки Палестины Маджид Фарадж.

    Кроме обсуждения вопросов управления сектором Газа, участники переговоров рассматривают второй этап мирного плана президента США Дональда Трампа, направленного на стабилизацию ситуации в регионе. Египет, выполняющий роль посредника, готовится провести международную конференцию по восстановлению Газы во второй половине ноября.

    Параллельно директор египетского Управления общей разведки Хасан Рашад встретился в Каире с генеральным секретарём Демократического фронта освобождения Палестины Фахдом Сулейманом. Переговоры проходят в рамках усилий по достижению палестинского национального консенсуса и реализации американского мирного плана.

    Ранее в тот же день Рашад провел отдельные консультации с Хусейном аш-Шейхом и Маджидом Фараджем, подчеркнув неприятие Египтом законопроекта об аннексии оккупированного Западного берега реки Иордан, недавно принятого израильским Кнессетом.

    Перемирие между Израилем и движением ХАМАС, завершившее двухлетний конфликт, вступило в силу 10 октября при посредничестве США, Египта, Катара и Турции.

    Несмотря на прекращение огня, ситуация в секторе Газа остается напряженной. По данным местных медицинских властей, с 11 октября в результате инцидентов погибли не менее 89 человек, еще 317 получили ранения. С начала конфликта 7 октября 2023 года общее число погибших в Газе достигло 68 280 человек, пострадавших — 170 375.

    Напомним, Израиль и ХАМАС продолжают обмен телами погибших пленных. 

    В соответствии с соглашением о прекращении огня Израиль освободил из израильских тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных и взял на себя обязательство освободить останки еще 360 умерших палестинцев.

    Теги:
    сектор Газа Палестина Мировые новости ХАМАС Израиль
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают