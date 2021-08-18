В Израиле вступили в силу новые ограничения по коронавирусу

ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ – В Израиле вновь введены меры по ограничению распространения коронавируса на фоне растущего числа случаев заражения вирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на The Jerusalem Post.

Начиная со среды в Израиле вновь введены ограничения на собрания людей, а также меры социального дистанцирования. Новые правила ограничивают количество людей, которым разрешен вход во многие общественные места, в том числе большинство культурных и спортивных мероприятий и объектов. Такие места будут доступны только тем, у кого есть пропуск Green Pass, подтверждающий, что они вакцинированы, выздоровели или недавно предъявили отрицательный результат тест на коронавирус.

Таким образом те, кто не был вакцинирован по своему выбору или из-за отсутствия возможности получить прививку по каким-либо причинам, должны будут предоставить отрицательный тест на COVID перед входом в бассейны, тренажерные залы, академические учреждения, спортивные и культурные мероприятия, конференции, музеи, библиотеки, рестораны и гостиницы.

Кроме того, дети в возрасте от 3 до 12 лет должны будут предъявить отрицательный результат теста на коронавирус перед входом в закрытые помещения с большим количеством людей, такие как отели, залы для мероприятий и рестораны.

Новые правила будут применяться ко всем предприятиям, кроме торговых центров. Однако и там будут сохраняться свои ограничения, так называемые ограничения «пурпурной ленты» Согласно этим правилам, торговые центры, коммерческие центры, магазины и центры обслуживания могут содержать ровно столько людей, сколько позволяет один человек на 7 квадратных метров.

Как ожидается, проверка на коронавирус будет проходить при помощью экспресс-тестирования на антиген, а также традиционного ПЦР-тестирования. Для этого, начиная со среды, министерством здравоохранения и израильской компанией MDA по всей стране развернуты около 150 центров быстрого тестирования, которые будут предназначены для тех, кто не был вакцинирован или уже выздоровел. Результаты экспресс-теста будут готовы в течение примерно 15 минут, позволяя в течение 24 часов посещать места, требующие пропуск Green Pass.

Дети в возрасте до 3 лет будут освобождены от тестирования, в то время как дети в возрасте от 3 до 12 лет должны будут пройти тест на коронавирус перед тем, как посетить общественные места. Как отмечается, для них тестирование будет проводится бесплатно, поскольку все расходы понесет государство.

Во вторник, накануне введения ограничительных мер, в Израиле было зарегистрировано 8716 новых случаев коронавируса. Как отмечают органы здравоохранения, этот показатель побил рекорд, установленный 1 февраля этого года.

По сообщениям министерства здравоохранения Израиля, на сегодня 579 человек находятся в тяжелом состоянии, при этом около 6,2% прошедших скрининг пациентов показали положительный результат на COVID-19.

На этой неделе исследователи из Еврейского университета Иерусалима, научного центра, консультирующего правительство по вопросам COVID-19, опубликовали отчет, согласно которому к концу августа в стране прогнозируется от 150 до 250 смертей от COVID-19 в неделю.

«Тяжелая заболеваемость среди вакцинированного населения снижается. Но среди непривитых наблюдается постоянный рост», - говорится в отчете Еврейского университета. – При этом вероятность развития серьезных последствий от COVID-19 у непривитого человека старше 70 лет в семь раз выше, чем у вакцинированного».

Несколькими днями ранее правительство Израиля приняло решение о том, что учащиеся 8–12 классов, живущие в «красных» городах с высоким уровнем инфицирования и где не менее 70% других учеников их класса не вакцинированы, должны будут обучаться онлайн, и не посещать занятия в школах. При этом в «красных» городах, где не менее 70% учащихся вакцинированы или выздоравливают, очное обучение будет продолжено.