В июне состоится первый казахстанско-китайский зерновой форум

Вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин и заместитель Премьера Госсовета КНР Лю Гочжун на двусторонней встрече в Астане 16 мая обсудили вопросы интенсификации сотрудничества, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Основной блок вопросов касался сельского хозяйства. Стороны отметили значительные шаги на пути к безбарьерной торговле. В первую очередь, это снятие в феврале 2024 года ограничений по ящуру в отношении экспорта мясной продукции из юго-восточных регионов Казахстана в Китай. Это позволило Казахстану возобновить экспорт высококачественной животноводческой продукции в КНР.

- Приглашаем китайских бизнесменов организовать совместные проекты в Казахстане по производству и глубокой переработке сельхозпродукции, в т.ч. на принципах производственной кооперации. Мы готовы экспортировать зерновые и масличные культуры, мясную, птицеводческую, молочную и рыбную продукции, мед, корма и другие виды продовольствия, — обратился Серик Жумангарин к делегации КНР.

Фото: primeminister.kz

Одной из основных поставляемых культур Казахстана в Китай является пшеница. В 2023 году экспорт пшеницы в Китай составил 592 тыс. тонн, за первый квартал 2024 года – уже 220 тыс. тонн. Кроме того, за последние 5 лет экспорт растениеводческой продукции из Казахстана в Китай увеличился в 4,6 раза, с 750 тыс. тонн в 2019 году до 3,5 млн тонн в 2023 году.

Значительным шагом на пути укрепления сотрудничества в поставках зерновых станет первый казахстанско-китайский зерновой форум, который состоится в июне 2024 года в СУАР, КНР. В нем примут участие представители казахстанского и китайского бизнеса, государственных органов и госкомпаний двух стран, участвующих в регулировании экспорта/импорта зерна и продуктов его переработки.

На встрече казахстанская сторона обратилась к китайской с предложением создать совместный подкомитет по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства. Это позволит более эффективно реализовывать потенциал взаимодействия двух стран в сфере агропромышленного комплекса. Также в целях обеспечения эффективности работы подкомитета предложено создать совместную рабочую группу из числа сотрудников министерств сельского хозяйства и транспорта Казахстана, КТЖ, Главного таможенного управления КНР и Администрации железных дорог Китая, которая будет оперативно и последовательно решать возникающие вопросы.

Также во время встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере транспорта и логистики, электронной коммерции, водосбережения, культурно-гуманитарных взаимоотношений и другие.

Ранее перспективы укрепления взаимодействия двух стран обсуждались на встрече Президента Казахстана и заместителя Премьера Госсовета Китайской Народной Республики Лю Гочжуна.

В ходе встречи Премьер-министра РК Олжаса Бектенова с заместителем Премьера Госсовета КНР Лю Гочжуном отмечалось, что экспорт казахстанских сельхозтоваров в Китай за год вырос на 84%.