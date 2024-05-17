В ходе встречи Премьер-министра РК Олжаса Бектенова с заместителем Премьера Госсовета КНР Лю Гочжуном отмечено динамичное развитие двустороннего торгово-инвестиционного сотрудничества и обсуждены вопросы совместной модернизации экономик двух стран, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Президентом Касым-Жомартом Токаевым и Председателем КНР Си Цзиньпином перед правительствами поставлена задача по доведению товарооборота до $100 млрд.

Рассмотрены перспективы наращивания взаимодействия в сфере сельского хозяйства. За год товарооборот продукции АПК вырос в 1,7 раза, в первом квартале текущего года данный показатель увеличен еще на 6%. При этом экспорт казахстанских сельхозтоваров в Китай за год вырос на 84%.

Олжас Бектенов подчеркнул готовность Казахстана наращивать поставки органической и экологически чистой сельскохозяйственной продукции на рынок Китая. Положительный импульс оказывает постепенное снятие ограничений со стороны Китая на ввоз казахстанской мясной и птицеводческой продукции. Приоритетным направлением обозначено создание совместных проектов по глубокой переработке в сфере АПК.

Лю Гочжун выразил намерение КНР развивать сотрудничество в области развития искусственного интеллекта, электронной коммерции, спутниковых коммуникаций и «зеленой» энергетики.

В ходе обсуждения внимание было уделено сотрудничеству в транзитно-транспортной сфере, расширению индустриально-инвестиционного взаимодействия через новые прорывные инвестиционные проекты (на сегодня реализуются 45 совместных проектов на общую сумму $14,5 млрд), а также межрегиональным и культурно-гуманитарным отношениям. Раскрытию туристического потенциала стран содействуют мероприятия в рамках «Года туризма Казахстана в Китае».

Казахско-китайские межправительственные переговоры продолжаются на отраслевом уровне для реализации всех договоренностей, достигнутых между главами двух государств.