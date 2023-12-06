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    22:11, 05 Декабрь 2023 | GMT +6

    В Италии отмечается снижение цен на газ для потребителей

    экспорт газа
    Фото: ФНБ «Самрук-Қазына»

    Годовой счет среднего итальянского домохозяйства за газ в период с декабря2022 по ноябрь 2023 года составил 1431 евро, что на 17,7% меньше, чем запредыдущие 12 месяцев, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    Регулирующий орган Италии в области энергетики Arera отмечает, что среднестатистическая итальянская семья потребляет около 1,4 тысячи кубометров газа в год. При этом власти Италии заявили, что внутренние цены на газ в этом месяце снизились на 1,3% по сравнению с октябрем.

    На прошлой неделе Европейская комиссия предложила продлить на 12 месяцев действие чрезвычайных мер, введенных в прошлом году в ответ на энергетический кризис, спровоцированный событиями в Украине.

    В Еврокомиссии отметили, что несмотря на то, что на европейском энергетическом рынке ситуация более безопасна, чем 12 месяцев назад,

    Комиссия предлагает это продление для дальнейшего повышения безопасности поставок газа и повышения устойчивости рынка.

    Теги:
    Италия Топливо Европа Газификация
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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