В Италии отмечается снижение цен на газ для потребителей

Годовой счет среднего итальянского домохозяйства за газ в период с декабря2022 по ноябрь 2023 года составил 1431 евро, что на 17,7% меньше, чем запредыдущие 12 месяцев, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Регулирующий орган Италии в области энергетики Arera отмечает, что среднестатистическая итальянская семья потребляет около 1,4 тысячи кубометров газа в год. При этом власти Италии заявили, что внутренние цены на газ в этом месяце снизились на 1,3% по сравнению с октябрем.

На прошлой неделе Европейская комиссия предложила продлить на 12 месяцев действие чрезвычайных мер, введенных в прошлом году в ответ на энергетический кризис, спровоцированный событиями в Украине.

В Еврокомиссии отметили, что несмотря на то, что на европейском энергетическом рынке ситуация более безопасна, чем 12 месяцев назад,

Комиссия предлагает это продление для дальнейшего повышения безопасности поставок газа и повышения устойчивости рынка.