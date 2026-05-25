    В Иордании отмечают 80-летие независимости

    Королевство празднует одну из ключевых дат в своей современной истории на фоне масштабных официальных и народных мероприятий по всей стране, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Аммане.

    Иордания в понедельник отмечает 80-летие независимости — одну из ключевых дат в современной истории королевства. Государство было официально провозглашено 25 мая 1946 года после завершения британского мандата.

    Король Иордании Абдалла II ибн аль-Хусейн направил жителям страны поздравительное сообщение по случаю национального праздника.

    — Дорогая иорданская семья, с Днем независимости. Да хранит вас Бог и да хранит нашу гордую Иорданию, — говорится в обращении монарха, которое жители королевства получили по SMS утром в понедельник.

    Поздравления королю направили лидеры арабских, исламских и дружественных государств, а также высокопоставленные гражданские и военные представители Иордании. Аналогичные поздравления получил наследный принц Иордании аль-Хусейн бин Абдалла II, сообщает Королевский Хашимитский двор.

    Премьер-министр Иордании Джафар Хасан заявил, что страна продолжает путь развития и модернизации, несмотря на региональные кризисы и вызовы. По его словам, за восемь десятилетий Иордания смогла укрепить государственные институты, сохранить стабильность и добиться прогресса в сфере образования, здравоохранения, инфраструктуры и экономики.

    По всей стране проходят официальные и народные праздничные мероприятия, улицы и площади украшены государственными флагами. Власти организовали концерты, культурные программы и массовые гуляния в различных городах и провинциях королевства. Вечером празднования завершатся праздничным салютом в Аммане.

    На фоне национальных торжеств правительство Иордании также объявило продолжительные выходные: после дня независимости в стране начнутся праздничные дни по случаю Ид аль-Адха (Курбан айт), которые продлятся до 30 мая включительно.

    Ранее Президент Казахстана поздравил Короля Иордании с 80-летием независимости страны.

    Арсен Утешев
