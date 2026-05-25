В Иордании отмечают 80-летие независимости

Королевство празднует одну из ключевых дат в своей современной истории на фоне масштабных официальных и народных мероприятий по всей стране, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Аммане.

Иордания в понедельник отмечает 80-летие независимости — одну из ключевых дат в современной истории королевства. Государство было официально провозглашено 25 мая 1946 года после завершения британского мандата.

Король Иордании Абдалла II ибн аль-Хусейн направил жителям страны поздравительное сообщение по случаю национального праздника.

— Дорогая иорданская семья, с Днем независимости. Да хранит вас Бог и да хранит нашу гордую Иорданию, — говорится в обращении монарха, которое жители королевства получили по SMS утром в понедельник.

His Majesty King Abdullah has sent text messages to Jordanians across the Kingdom, extending congratulations on the 80th anniversary of Independence Day.



His Majesty wrote, “Dear Jordanian family, happy Independence Day. May God protect you and safeguard our proud Jordan”. pic.twitter.com/cEDUeWKh6P — The Jordan Times (@jordantimes) May 25, 2026

Поздравления королю направили лидеры арабских, исламских и дружественных государств, а также высокопоставленные гражданские и военные представители Иордании. Аналогичные поздравления получил наследный принц Иордании аль-Хусейн бин Абдалла II, сообщает Королевский Хашимитский двор.

Премьер-министр Иордании Джафар Хасан заявил, что страна продолжает путь развития и модернизации, несмотря на региональные кризисы и вызовы. По его словам, за восемь десятилетий Иордания смогла укрепить государственные институты, сохранить стабильность и добиться прогресса в сфере образования, здравоохранения, инфраструктуры и экономики.

По всей стране проходят официальные и народные праздничные мероприятия, улицы и площади украшены государственными флагами. Власти организовали концерты, культурные программы и массовые гуляния в различных городах и провинциях королевства. Вечером празднования завершатся праздничным салютом в Аммане.

На фоне национальных торжеств правительство Иордании также объявило продолжительные выходные: после дня независимости в стране начнутся праздничные дни по случаю Ид аль-Адха (Курбан айт), которые продлятся до 30 мая включительно.

Ранее Президент Казахстана поздравил Короля Иордании с 80-летием независимости страны.