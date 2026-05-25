Президент Казахстана поздравил Короля Иордании с 80-летием независимости страны

Касым-Жомарт Токаев поздравил Короля Абдаллу II бен аль-Хусейна и народ Иордании с 80-летием независимости страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил, что взаимные визиты, состоявшиеся в прошлом году, а также переговоры на высшем уровне придали мощный импульс развитию двустороннего сотрудничества.

Президент Казахстана выразил уверенность в том, что партнерство, основанное на традиционной дружбе и взаимном уважении, будет и впредь динамично развиваться на благо народов двух государств.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю Абдалле II бен аль-Хусейну успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Иордании – благополучия и процветания.