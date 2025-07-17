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    12:51, 17 Июль 2025 | GMT +5

    В Иле-Алатауском нацпарке внедрили автоматизированную систему контроля

    В контрольно-пропускных пунктах государственного национального природного парка «Иле-Алатау» поэтапно внедряется автоматизированная система, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Иле-Алатауском нацпарке внедрили автоматизированную систему контроля
    Кадр из видео нацпарка

    В выходные дни количество автомобилей, направляющихся в ущелья Алма-Арасан и Аюсай, значительно возрастает, что приводит к пробкам и очередям. Для решения этой проблемы в парке запустили новую систему оплаты проезда. Теперь водители могут заранее оплатить проезд или с помощью QR-кода. Система автоматически считывает государственный номер автомобиля, что позволит сэкономить время, обеспечить прозрачность.

    – В центре оборудована специальная контрольная кабина, где оператор отслеживает проезд транспорта. Сейчас мы заносим местных жителей в «белый список», чтобы они могли проходить бесплатно, – сообщил заместитель директора парка «Иле-Алатау» Аркау Шантаев.

    В Иле-Алатауском нацпарке внедрили автоматизированную систему контроля
    Кадр из видео нацпарка

    Автоматизированная система уже работает в ущельях Алма-Арасан, Каскелен, Бутаковка и Турген. В ближайшее время планируется установка в районах озера Есик и ущелья Аксай.

    Въезд для легковых автомобилей составит 1179 тенге, для автобусов вместимостью до 32 мест – 11009 тенге. Тариф привязан к МРП и будет ежегодно меняться.

    В нацпарке «Иле-Алатау» насчитывается 46 туристических маршрутов, из которых на сегодня благоустроены 28. Средства будут направляться на благоустройство и вывоз мусора.

    Напомним, в Алматы продолжаются работы по комплексной модернизации маршрута от парковки «Алма-Арасан» до радонового источника. Завершение модернизации запланировано к концу июля 2025 года.

    В Иле-Алатауском нацпарке внедрили автоматизированную систему контроля
    Кадр из видео нацпарка

     

    Теги:
    Национальные природные парки Регионы Казахстана Регионы Транспорт Алматинская область Цифровизация
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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