В Иле-Алатауском нацпарке внедрили автоматизированную систему контроля

В выходные дни количество автомобилей, направляющихся в ущелья Алма-Арасан и Аюсай, значительно возрастает, что приводит к пробкам и очередям. Для решения этой проблемы в парке запустили новую систему оплаты проезда. Теперь водители могут заранее оплатить проезд или с помощью QR-кода. Система автоматически считывает государственный номер автомобиля, что позволит сэкономить время, обеспечить прозрачность.

– В центре оборудована специальная контрольная кабина, где оператор отслеживает проезд транспорта. Сейчас мы заносим местных жителей в «белый список», чтобы они могли проходить бесплатно, – сообщил заместитель директора парка «Иле-Алатау» Аркау Шантаев.

Кадр из видео нацпарка

Автоматизированная система уже работает в ущельях Алма-Арасан, Каскелен, Бутаковка и Турген. В ближайшее время планируется установка в районах озера Есик и ущелья Аксай.

Въезд для легковых автомобилей составит 1179 тенге, для автобусов вместимостью до 32 мест – 11009 тенге. Тариф привязан к МРП и будет ежегодно меняться.

В нацпарке «Иле-Алатау» насчитывается 46 туристических маршрутов, из которых на сегодня благоустроены 28. Средства будут направляться на благоустройство и вывоз мусора.

Напомним, в Алматы продолжаются работы по комплексной модернизации маршрута от парковки «Алма-Арасан» до радонового источника. Завершение модернизации запланировано к концу июля 2025 года.