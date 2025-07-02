Когда завершится модернизация маршрута к радоновому источнику «Алма-Арасан»

Проект охватывает обновление инфраструктуры источника, укрепление склонов, реконструкцию мостов и благоустройство всей тропы с установкой новых настилов, лестниц и зон отдыха.

Как сообщили в управлении туризма Алматы, в районе источника проводится работа по защите от камнепадов с участием промышленных альпинистов. С целью обеспечения безопасности туристов будет проведена очистка склонов от нестабильных фрагментов породы, включая ручной сброс камней с использованием ломов и гидроинструментов.

Фото: акимат Алматы

Для дополнительной стабилизации склонов предусмотрен монтаж анкерных систем. Поверхность склонов дополнительно укрепляется металлическими сетками с натяжкой тросами, что позволит повысить устойчивость горных масс и снизить риски обрушений.

Завершение модернизации запланировано к концу июля 2025 года, при этом сроки отдельных работ могут быть скорректированы в связи с возможными погодными условиями. По окончании всех работ маршрут станет более безопасным, комфортным и экологичным, адаптированным для туристов различных возрастов и уровня подготовки.

Фото: акимат Алматы

Жителей и гостей города просят учитывать временные ограничения при планировании посещения.

Напомним, комплексная модернизация маршрута от парковки «Алма-Арасан» до радонового источника началась 12 мая 2025 года.

Также в июне 2025 года в Алматы в июне стартовали два крупных проекта по благоустройству рощи Баума и Большого Алматинского канала (БАК).