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    09:29, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Когда завершится модернизация маршрута к радоновому источнику «Алма-Арасан»

    В Алматы продолжаются работы по комплексной модернизации маршрута от парковки «Алма-Арасан» до радонового источника, передает корреспондент агентства Kazinform.

    р
    Фото: акимат Алматы

    Проект охватывает обновление инфраструктуры источника, укрепление склонов, реконструкцию мостов и благоустройство всей тропы с установкой новых настилов, лестниц и зон отдыха.

    Как сообщили в управлении туризма Алматы, в районе источника проводится работа по защите от камнепадов с участием промышленных альпинистов. С целью обеспечения безопасности туристов будет проведена очистка склонов от нестабильных фрагментов породы, включая ручной сброс камней с использованием ломов и гидроинструментов.

    р
    Фото: акимат Алматы

    Для дополнительной стабилизации склонов предусмотрен монтаж анкерных систем. Поверхность склонов дополнительно укрепляется металлическими сетками с натяжкой тросами, что позволит повысить устойчивость горных масс и снизить риски обрушений.

    Завершение модернизации запланировано к концу июля 2025 года, при этом сроки отдельных работ могут быть скорректированы в связи с возможными погодными условиями. По окончании всех работ маршрут станет более безопасным, комфортным и экологичным, адаптированным для туристов различных возрастов и уровня подготовки.

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    Фото: акимат Алматы

    Жителей и гостей города просят учитывать временные ограничения при планировании посещения.

    Напомним, комплексная модернизация маршрута от парковки «Алма-Арасан» до радонового источника началась 12 мая 2025 года.

    Также в июне 2025 года в Алматы в июне стартовали два крупных проекта по благоустройству рощи Баума и Большого Алматинского канала (БАК).

    Теги:
    Туризм Природа Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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