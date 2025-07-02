Когда завершится модернизация маршрута к радоновому источнику «Алма-Арасан»
В Алматы продолжаются работы по комплексной модернизации маршрута от парковки «Алма-Арасан» до радонового источника, передает корреспондент агентства Kazinform.
Проект охватывает обновление инфраструктуры источника, укрепление склонов, реконструкцию мостов и благоустройство всей тропы с установкой новых настилов, лестниц и зон отдыха.
Как сообщили в управлении туризма Алматы, в районе источника проводится работа по защите от камнепадов с участием промышленных альпинистов. С целью обеспечения безопасности туристов будет проведена очистка склонов от нестабильных фрагментов породы, включая ручной сброс камней с использованием ломов и гидроинструментов.
Для дополнительной стабилизации склонов предусмотрен монтаж анкерных систем. Поверхность склонов дополнительно укрепляется металлическими сетками с натяжкой тросами, что позволит повысить устойчивость горных масс и снизить риски обрушений.
Завершение модернизации запланировано к концу июля 2025 года, при этом сроки отдельных работ могут быть скорректированы в связи с возможными погодными условиями. По окончании всех работ маршрут станет более безопасным, комфортным и экологичным, адаптированным для туристов различных возрастов и уровня подготовки.
Жителей и гостей города просят учитывать временные ограничения при планировании посещения.
Напомним, комплексная модернизация маршрута от парковки «Алма-Арасан» до радонового источника началась 12 мая 2025 года.
Также в июне 2025 года в Алматы в июне стартовали два крупных проекта по благоустройству рощи Баума и Большого Алматинского канала (БАК).