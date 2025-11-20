РУ
    «Неделя сырьевых материалов» в ЕС: впервые организована отдельная сессия, посвященная ЦА

    Казахстанская делегация во главе с Вице-министром промышленности и строительства РК Рахымжаном Исакуловым приняла участие в ежегодном мероприятии «Неделя сырьевых материалов» (Raw Materials Week) в г. Брюссель, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В ходе «Недели сырьевых материалов» ЕС впервые организована отдельная сессия, посвященная ЦА
    Фото: Арнур Рахимбеков/Kazinform

    «Неделя сырьевых материалов» — форум высокого уровня, который организуется Европейской комиссией для обсуждения цепочек поставок критических сырьевых материалов в Европу, партнерства ЕС с другими странами мира в данном направлении.

    В этом году в мероприятии принимает участие более 1000 представителей государственных органов, исследовательских и академических кругов со всего мира. В качестве спикеров выступили Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Стефан Сежурне и Еврокомиссар Йозеф Сикела.

    Казахстан регулярно принимает участие в работе «Недели сырьевых материалов» в качестве ведущего партнера Европейского союза в Центральной Азии в области критически важных сырьевых материалов.

    Впервые в рамках Недели организована отдельная секция, посвященная сотрудничеству ЕС со странами Центральной Азии. Так, представители профильных директоратов Еврокомиссии, а также министерств Казахстана и Узбекистана обменялись мнениями и оценками перспектив сотрудничества в области редкоземельных металлов.

    Вице-министр Р.Исакулов в своем выступлении обозначил текущую ситуацию и потенциал развития сферы редких и редкоземельных металлов. Также участники мероприятия обсудили итоги Дорожной карты 2025–2026 гг. и новые пункты Дорожной карты на 2026–2027 годы.

    На полях форума представители казахстанской делегации провели ряд встреч с европейскими компаниями и организациями, которые выразили заинтересованность в сотрудничестве и реализации инвестиционных проектов на территории Казахстана.

    О том, что Казахстан может войти в топ-3 стран по запасам редкоземельных металлов, читайте здесь.

