«Неделя сырьевых материалов» в ЕС: впервые организована отдельная сессия, посвященная ЦА

«Неделя сырьевых материалов» — форум высокого уровня, который организуется Европейской комиссией для обсуждения цепочек поставок критических сырьевых материалов в Европу, партнерства ЕС с другими странами мира в данном направлении.

В этом году в мероприятии принимает участие более 1000 представителей государственных органов, исследовательских и академических кругов со всего мира. В качестве спикеров выступили Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Стефан Сежурне и Еврокомиссар Йозеф Сикела.

Казахстан регулярно принимает участие в работе «Недели сырьевых материалов» в качестве ведущего партнера Европейского союза в Центральной Азии в области критически важных сырьевых материалов.

Впервые в рамках Недели организована отдельная секция, посвященная сотрудничеству ЕС со странами Центральной Азии. Так, представители профильных директоратов Еврокомиссии, а также министерств Казахстана и Узбекистана обменялись мнениями и оценками перспектив сотрудничества в области редкоземельных металлов.

Вице-министр Р.Исакулов в своем выступлении обозначил текущую ситуацию и потенциал развития сферы редких и редкоземельных металлов. Также участники мероприятия обсудили итоги Дорожной карты 2025–2026 гг. и новые пункты Дорожной карты на 2026–2027 годы.

На полях форума представители казахстанской делегации провели ряд встреч с европейскими компаниями и организациями, которые выразили заинтересованность в сотрудничестве и реализации инвестиционных проектов на территории Казахстана.

