    16:38, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В горах Алматы выпал снег

    Пока в Алматы идет дождь, в горах уже выпал снег, передает агентство Kazinform.

    Фото с камер Шымублак

    Видео снегопада опубликовано на странице горнолыжного курорта «Шымбулак». Также на онлайн-камерах, установленных на леднике Богдановича, на Бугеле и средней станции, хорошо заметно, что вершины на высоте около 3200 метров уже укутаны снегом.

    — На Шымбулаке сегодня настоящая зимняя сказка! Снег идет крупными хлопьями и дарит настроение предстоящего сезона, — говорится в посте

    Ранее синоптики предупреждали о похолодании и осадках. В связи с этим коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы.

    По данным РГП «Казгидромет», 4 ноября в Алматы с 3:00 до 20:00 ожидается дождь с количеством осадков до 5–6 мм, температура воздуха составит +5…+7 градусов с постепенным понижением. На 5 ноября прогнозируется переменная облачность, местами дождь и снег, а также гололед до 10 мм. 

    Шымбулак Горы Снег Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
