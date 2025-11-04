В горах Алматы выпал снег

Видео снегопада опубликовано на странице горнолыжного курорта «Шымбулак». Также на онлайн-камерах, установленных на леднике Богдановича, на Бугеле и средней станции, хорошо заметно, что вершины на высоте около 3200 метров уже укутаны снегом.

— На Шымбулаке сегодня настоящая зимняя сказка! Снег идет крупными хлопьями и дарит настроение предстоящего сезона, — говорится в посте.

Ранее синоптики предупреждали о похолодании и осадках. В связи с этим коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы.

По данным РГП «Казгидромет», 4 ноября в Алматы с 3:00 до 20:00 ожидается дождь с количеством осадков до 5–6 мм, температура воздуха составит +5…+7 градусов с постепенным понижением. На 5 ноября прогнозируется переменная облачность, местами дождь и снег, а также гололед до 10 мм.