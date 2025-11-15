В Германии захоронили 39 советских солдат

Церемония прошла в рамках мероприятий, посвященных 80-летию боев, которые весной 1945 года шли на Одере.

— Мероприятие было очень достойным, атмосфера — теплой и доброжелательной. На первом месте стояла человечность, то, что нас объединяет. Наша организация стремится к тому, чтобы каждый погибший был предан земле с уважением. Это право каждого человека. Это последняя услуга, которую мы можем оказать — вернуть умершим их достоинство, — рассказала пресс-секретарь союза Диане Темпель-Борнетт.

На церемонии присутствовал посол России в Германии Сергей Нечаев.

— Он сопровождал рабочую группу посольства РФ, с которой мы по закону должны взаимодействовать в вопросах идентификации советских солдат, — отметил управляющий директор бранденбургского отделения VDK Оливер Брайтхаупт.

По его словам, «сдержанный формат мероприятия был продиктован общей политической ситуацией».

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев во время государственного визита в Москву возложил цветы к мемориалу «Могила неизвестного солдата», отдавая дань памяти павшим. Казахстан внес значительный вклад в Победу: на фронт были призваны свыше 1,2 млн наших соотечественников, почти половина из которых не вернулась с войны. Более 500 казахстанцев были удостоены звания Героя Советского Союза.