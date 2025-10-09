РУ
    22:42, 08 Октябрь 2025 | GMT +5

    ​​В Германии возбудили дело против китайской онлайн-площадки Temu

    Федеральное антимонопольное ведомство Германии подозревает китайскую компанию в том, что она «может устанавливать недопустимые требования к ценообразованию продавцов на немецком рынке», передает агентство Kazinform со ссылкой на DW

    В Германии возбудили дело против китайской онлайн-площадки Temu
    Фото: Freepik

    В связи с этим будет проведена проверка.

    Онлайн-ритейлер Temu, основанный в Китае, привлекает покупателей чрезвычайно дешевыми предложениями, он популярен и в странах-членах ЕС. В Европе сервисом пользуются более 100 миллионов пользователей ежемесячно. Около года назад онлайн-площадка стала доступна и для немецких продавцов.

    В Брюсселе в отношении Temu ведется расследование по поводу возможных нарушений законодательства ЕС о защите прав потребителей и правил для онлайн-платформ.

    Ранее мы писали, что Temu сообщил о резком снижении доходов в США. 

    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
