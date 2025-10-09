​​В Германии возбудили дело против китайской онлайн-площадки Temu

В связи с этим будет проведена проверка.

Онлайн-ритейлер Temu, основанный в Китае, привлекает покупателей чрезвычайно дешевыми предложениями, он популярен и в странах-членах ЕС. В Европе сервисом пользуются более 100 миллионов пользователей ежемесячно. Около года назад онлайн-площадка стала доступна и для немецких продавцов.

В Брюсселе в отношении Temu ведется расследование по поводу возможных нарушений законодательства ЕС о защите прав потребителей и правил для онлайн-платформ.

Ранее мы писали, что Temu сообщил о резком снижении доходов в США.