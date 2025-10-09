В Германии возбудили дело против китайской онлайн-площадки Temu
Федеральное антимонопольное ведомство Германии подозревает китайскую компанию в том, что она «может устанавливать недопустимые требования к ценообразованию продавцов на немецком рынке», передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.
В связи с этим будет проведена проверка.
Онлайн-ритейлер Temu, основанный в Китае, привлекает покупателей чрезвычайно дешевыми предложениями, он популярен и в странах-членах ЕС. В Европе сервисом пользуются более 100 миллионов пользователей ежемесячно. Около года назад онлайн-площадка стала доступна и для немецких продавцов.
В Брюсселе в отношении Temu ведется расследование по поводу возможных нарушений законодательства ЕС о защите прав потребителей и правил для онлайн-платформ.
Ранее мы писали, что Temu сообщил о резком снижении доходов в США.