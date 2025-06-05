Temu сообщил о резком снижении доходов в США

Согласно официальному отчету холдинга, прибыль Temu в США в первом квартале 2025 года составила $2.22 млрд. Это на 38% меньше, чем в первом квартале 2024 года. Столь резкое падение доходов маркетплейса частично связывают с введенными Трампом налогами.

В апреле этого года президент США отменил закон de minimis, согласно которому в страну можно было ввозить посылки, дешевле $800 без уплаты налогов и пошлин. Вскоре после этого администрация Трампа резко повысила налоги на китайский импорт до 145%. Ответом Temu на это стал отказ продавать на территории США товары, поставляемые напрямую из Китая. Вместо этого администрация маркетплейса заявила, что для американцев будут доступны лишь те товары, которые уже находятся на складах на территории страны.

Ли Чэнь, один из основателей и соисполнительный директор компании PDD Holdings, сообщил, что немаловажной причиной резкого падения прибыли Temu является рост внутренней конкуренции на китайском рынке.

Отметим, что о доходах Temu на территории Казахстана PDD Holdings не отчитывается. В начале этого года депутаты от фракции «Ақ жол» обратили на это внимание. Они предложили облагать маркетплейс налогом на добавленную стоимость, отметив, что только в 2023 году государственная казна недополучила более 60 млрд тенге в виде НДС от иностранных маркетплейсов.

В феврале 2025 года Temu, в числе других иностранных маркетплейсов, все же поставили на налоговый учет в Казахстане. Однако, подробных публичных отчетов о том, какой доход приносят торговой платформе казахстанцы, на сегодняшний день по-прежнему нет.