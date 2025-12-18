В Германии начнут копить пенсию для детей: как это будет работать

Изменения коснутся всех трех уровней пенсионной системы Германии: государственной, корпоративной и частной. Особый акцент сделан на расширении добровольных частных накоплений, доступных для всех поколений и групп доходов.

Как изменится частная пенсионная система Германии

В рамках реформы Германия отказывается от действующей системы пенсионных накоплений – ристеровской пенсии (Riester-Rente), которая подразумевает частную пенсию с дотациями. Ее заменит более простая и гибкая модель частной пенсии, рассчитанная в том числе на граждан с минимальным или нулевым опытом в инвестировании.

Ключевое нововведение реформы — инвестиционный пенсионный счет без строгих требований по гарантиям, что позволяет рассчитывать на более высокую доходность. При этом для вкладчиков сохранят возможность выбирать пенсионные продукты с гарантированным возвратом 80% или 100% внесенных средств.

Германия также меняет принцип поддержки пенсионных накоплений. Теперь государство будет доплачивать к каждому взносу гражданина. Чем больше человек откладывает, тем больше получает поддержки – в пределах установленного лимита.

Расчет будет производиться следующим образом: за первые 1200 евро взносов государство добавит по 30 центов к каждому евро. На взносы сверх этой суммы – по 20 центов. Всего в год можно получить поддержку максимум на 1800 евро личных накоплений. С 2029 года доплата по первым 1200 евро вырастет до 35 центов за евро.

Как будет работать «детская пенсия» в Германии

Одним из ключевых элементов реформы станет программа Frühstart-Rente. Для детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет будут открываться индивидуальные пенсионные инвестиционные счета с гарантированным государственным взносом в размере 10 евро в месяц. Эти средства станут стартовым капиталом для будущих пенсионных накоплений и их можно будет инвестировать в новую систему частной пенсии.

Если родители не откроют пенсионный счет для ребенка, государство будет накапливать средства в общем фонде. Позже эти деньги можно будет перевести на индивидуальный пенсионный счет ребенка.

Запуск обновленной системы частных пенсионных накоплений запланирован на 1 января 2027 года. Начисления по программе Frühstart-Rente для детей, родившихся в 2020 году, начнутся с 1 января 2026 года. С 2029 года в программу планируют включить и другие возрастные группы, не охваченные на начальном этапе.

Оригинал материала на английском языке читайте здесь.

Реформа пенсионной системы может изменить и базовый принцип выхода на пенсию. Ранее сообщалось, что в Германии предложили привязать выход на пенсию к количеству лет страховых взносов.