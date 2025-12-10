Пенсию жителям Германии будут насчитывать по количеству лет страховых взносов

После принятия нового пенсионного пакета в Германии начали обсуждать следующую крупную реформу, которая может изменить базовый принцип выхода на пенсию. Министр труда Бербель Бас заявила, что текущей системе требуется полное обновление.

В правительстве рассматривают модель, при которой пенсионный возраст будет определяться не возрастной планкой, а минимальным количеством лет уплаты страховых взносов. Сейчас потолок составляет 67 лет, однако предлагается сделать ключевым критерием продолжительность трудовой жизни.

По словам экономиста Йенса Зюдекума, советника министра финансов Ларса Клингбайля, именно этот подход позволит сохранить устойчивость государственной пенсионной системы. Логика реформы такова: те, кто рано выходит на рынок труда и платит взносы с молодых лет, могут раньше завершить карьеру. Те же, кто начинает работать позже, будут уходить на пенсию позже.

Действующие правила предусматривают постепенное повышение пенсионного возраста до 67 лет к 2031 году. Выйти в 65 лет без потерь могут только те, кто подтверждает 45 лет стажа взносов. В рамках обсуждаемой реформы этот показатель может стать главным ориентиром. В таком случае человек, начавший платить взносы в 25 лет, должен будет работать примерно до 70 лет или соглашаться на снижение размера пенсии.

Канцлер Фридрих Мерц поддержал подход, отметив, что период получения пенсии должен находиться в справедливом соотношении с периодом уплаты взносов. Член Совета экономических экспертов Вероника Гримм также высказалась в пользу реформы, указав, что повышение пенсионного возраста должно учитывать рост ожидаемой продолжительности жизни и распространяться на всех, кто способен работать дольше.

