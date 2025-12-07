Новая система призыва начнет действовать с января в Германии

Как говорится в сообщении, на этой неделе Бундестаг утвердил новые правила, и власти надеются увеличить численность бундесвера с нынешних 183 тысяч до 255–270 тысяч солдат к 2035 году. Поэтому всем юношам 2008 года рождения придет письмо с приглашением пройти предварительную анкету. Девушкам участие предлагается на добровольной основе.

Издание отмечает, что каждому призывнику пришлют бумажное письмо с QR-кодом, через который нужно будет перейти к онлайн-опроснику. Немецкие военные ориентировались на шведскую модель, где подросткам задают около 40 вопросов, но в Германии анкету сократили, чтобы заполнение занимало всего несколько минут.

Анкета включает базовые данные: пол, семейное положение, гражданство, а также вопрос о том, есть ли вообще интерес к службе. Нужно указать рост, вес, наличие инвалидности или равнозначного статуса, перечислить школьные аттестаты, языковые навыки и другие умения вроде программирования.

Если мужчина откажется отвечать или даст заведомо ложную информацию, ему может грозить штраф — его размер официально пока не определен.

