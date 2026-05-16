В Газе погиб высокопоставленный командир ХАМАС после израильского удара

ХАМАС подтвердил, что в результате израильского удара в секторе Газа погиб командир вооружённого крыла группировки Изз ад-Дин аль-Хаддад. Израиль называет его одним из организаторов нападений 7 октября 2023 года и заявляет о его причастности к убийствам и похищениям израильтян, передает Kazinform со ссылкой на BBC.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Израэль Кац опубликовали совместное заявление об ударе, в котором сказано, что аль-Хаддад «был виновен в убийстве, похищении и ранении тысяч израильских мирных граждан и военнослужащих ЦАХАЛ».

Что известно об ударе

По данным очевидцев, удар был нанесён по жилому комплексу в центре Газа-сити, после чего начался сильный пожар. Позднее по автомобилю, покидавшему район атаки, был нанесён второй удар. В результате, по сообщениям источников в Газе, погибли ещё три человека; предполагается, что в машине мог находиться аль-Хаддад после первого ранения.

Израильские власти заявили, что операция была направлена против одного из ключевых участников нападений 7 октября. В ХАМАС ранее обвиняли Израиль в нарушении режима прекращения огня.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские и нигерийские силы успешно провели операцию по ликвидации одного из лидеров «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ — запрещенная в Казахстане организация — прим. ред.).