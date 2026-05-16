Трамп: В Африке уничтожен ключевой организатор террористических атак

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские и нигерийские силы успешно провели операцию по ликвидации одного из лидеров «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ — запрещенная в Казахстане организация — прим. ред.), передает Kazinform со ссылкой на Еuronews .

В публикации в Truth Social Трамп сообщил, что Абу-Билал аль-Минуки, второй человек в глобальной иерархии ИГ (ИГ, ИГИЛ — запрещенная в Казахстане организация — прим. ред.), «думал, что сможет скрываться в Африке, но не знал, что у нас есть источники, которые держали нас в курсе его действий».

— Он больше не будет терроризировать народы Африки и помогать планировать операции против американцев, — добавил он.

Трамп, назвавший аль-Минуки «самым активным террористом в мире», также поблагодарил правительство Нигерии за сотрудничество в рамках «тщательно спланированной и чрезвычайно сложной миссии», добавив, что смерть аль-Минуки окажет серьезное влияние на операции ИГ (ИГ, ИГИЛ — запрещенная в Казахстане организация — прим. ред.).

По данным Counter Extremism Project, считается, что аль-Минуки стал одним из командиров группировки в Западной Африке в 2018 году после гибели предыдущего регионального лидера Маммана Нура.

Организация также сообщила, что его описывали как «убежденного радикального боевика», а с 2023 года США официально считают его террористом.

Ранее Трамп назвал потенциальных кандидатов в президенты США.