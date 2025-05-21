В Европарламенте обсудили укрепление связей с Казахстаном в образовании

Мероприятие было организовано Посольством РК в Бельгии и Делегацией Европарламента по связям со странами Центральной Азии и Монголией (DCAS).

Цель мероприятия – укрепить диалог между Казахстаном и Европейским союзом, а также развить новые формы долгосрочного партнерства в сферах высшего образования, академической мобильности, культурного обмена.

Круглый стол стал продолжением активного политического и институционального диалога между ЕС и Казахстаном, основанного на Соглашении о расширенном партнерстве и сотрудничестве.

Модератором мероприятия выступил Альберто Туркстра, директор проекта в международном издании «Diplomatic World».

С приветственными словами к участникам обратились председатель делегации по связям с Центральной Азией депутат Европарламента Джузи Принчи, а также министр высшего образования и науки РК Саясат Нурбек (в онлайн-формате) и посол Казахстана при ЕС Маргулан Баймухан.

К участникам встречи также обратился вице-председатель комитета Европейского парламента по иностранным делам (AFET) Альберико Гамбино.

В рамках первой панели «Развитие образовательного сотрудничества между ЕС и Казахстаном – укрепление академического диалога и стратегического партнерства» выступили представители казахстанских научных и академических кругов – директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Еркин Тукумов, вице-президент по международному сотрудничеству и развитию Университета НАРХОЗ Айгерим Раимжанова, а также директор Школы права и государственного управления Талгат Сарсенбаев. C европейской стороны с докладами выступили депутаты Европарламента Мануэла РИПА и Катарина Рот Неведалова.

Вторая панель «Новые горизонты взаимовыгодного культурного сотрудничества и обмена» была посвящена вопросам культурной дипломатии, сохранению исторического и культурного наследия, а также развитию творческих индустрий. По данной тематике выступили постоянный представитель Казахстана при ЮНЕСКО Аскар Абдрахманов, а также заместитель председателя Комитета по культуре Европарламента Богдан Анджей Здроевский.

В ходе мероприятия европейские и казахстанские участники обсудили продвижение европейских программ академического обмена, включая Erasmus+, цифровизацию образования, устойчивое развитие через культуру, молодежные инициативы, роль образования и культуры в построении инклюзивного и устойчивого общества.

Отдельное внимание было уделено инициативам Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который на саммите ЕС – Центральная Азия в Самарканде подчеркнул значимость расширения участия стран региона в программе Erasmus+CA как важного инструмента укрепления научно-образовательного сотрудничества и межчеловеческих контактов.

Кроме того, отмечено решение ЕС по предоставлению Казахстану мандата на начало переговоров по упрощению визового режима между ЕС и РК, что является важным шагом к расширению культурного и гуманитарного сотрудничества и сближению казахстанских и европейских сообществ.

- Межкультурные отношения между Европой, Италией и Казахстаном - это тема большой актуальности, насколько важно обеспечить взаимодействие между нашей молодежью - европейской и казахстанской, а также между нашими университетами, чтобы построить лучший мир, основанный на взаимосвязанности и мире. Особенно стоит отметить инициативу Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по новому проекту «Erasmus Plus» Центральная Азия — это действительно крайне важно, потому что дает молодежи Центральной Азии и Казахстана возможность познакомиться с нашей повседневной жизнью. Это исключительно важно, ведь именно так происходит культурный рост — как Азии, так и Европы, - отметил Альберико Гамбино, член Европейского парламента от Италии, вице-президент Комитета по иностранным делам.

Фото: Kazinform

Джузи Принчи, член ЕП от Италии, председатель Делегации по странам Центральной Азии и Монголии заявила, что это была очень важная конференция, потому что еще больше укрепила ту культурную основу, которая уже много лет связывает Казахстан с Европой.

- Казахстан - страна, где образование и культура становятся движущей силой социального, экономического, но прежде всего человеческого и культурного развития. С Казахстаном, в рамках Соглашения о расширенном партнерстве, мы всё активнее реализуем договоренности в торгово-экономической сфере. Мы недавно побывали там с делегацией, которую я возглавляла. Это была самая многочисленная делегация Европейского парламента, принятая Казахстаном. Мы были там в ноябре 2024 года и смогли оценить, как страна развивается, как прогрессирует в плане соблюдения прав и свобод. Я отметила это и в отчёте, который подготовила. Мы видим прогресс в сокращении домашнего насилия, условиях нахождения заключенных в тюрьмах. Мы обсуждали всё это на месте с представителями гражданского общества, с Уполномоченным по правам человека, с председателем Конституционного суда. Это действительно страна, добившаяся значительного прогресса, - отметила Джузи Принчи.

Также она рассказала о том, что европейская делегация оценила высокий уровень образования, в частности в университете НАРХОЗ в г.Алматы, с которым установлены важные партнёрские отношения и побратимские связи.

- Это интересует не только Европу в целом, но особенно Калабрию, и конкретно Реджо-Калабрию — мой родной город, который станет участником этого важного побратимства, - сказала член ЕП от Италии.

В ходе круглого стола также была обсуждена полная готовность Европы содействовать облегчению визового процесса для Казахстана.

- Для нас Казахстан — это страна, которая, помимо того что гарантирует нейтралитет, действительно демонстрирует демократию, которую необходимо всё больше укреплять и развивать! - резюмировала Джузи Принчи.

Напомним, в октябре 2024 года Европарламент направил представительную делегацию в Казахстан.