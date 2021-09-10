В эффективности дождевального орошения убеждаются аграрии Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Аграрии Созакского района применяют технологию дождевания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Хозяйственники Созакского района Туркестанской области убедились в эффективности дождевального орошения. Председатель крестьянского хозяйства «Болыс ата» Шарипжан Рысметов засеял арбузы, люцерну, кукурузу на площади 21 гектар и экспортирует продукцию в Россию. Дождевальную поливную технику приобрел за 9 млн тенге, половина стоимости устройства субсидируется государством.

«Технику я приобрел в июле. В настоящее время я поливаю люцерну этим методом. Эффективно используешь воду и получаешь к тому же богатый урожай», - говорит крестьянин.

В районе проводится большая работа по формированию кормового, продовольственного пояса, внедрению дождевального орошения. А на семинаре «Научно - производственный центр инновационных технологий» разъяснена эффективность метода дождевания. Сегодня аграрии района проявляют интерес и осваивают новые технологии. Аким района Салыхан Полатов посетил Созакский сельский округ, где встретился с владельцами крестьянских хозяйств, уже внедривших метод дождевания. В настоящее время несколько крестьянских хозяйств населенных пунктов Шолаккорган, Кумкент также планируют внедрить эту технологию, сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.