В ЕАЭС с 11 февраля вводится отслеживание грузов с помощью навигационных пломб

Соответствующее решение принято Коллегией Евразийской экономической комиссии 23 сентября 2025 года (№ 84) в рамках Соглашения о применении навигационных пломб от 19 апреля 2022 года.

Отслеживание будет внедряться поэтапно для грузов, перевозимых автомобильным и железнодорожным транспортом, при проведении таможенных процедур транзита и экспорта, а также в рамках взаимной торговли между государствами-членами Союза.

Представителей бизнеса, включая перевозчиков, экспедиторов и всех участников логистических процессов, призывают соблюдать требования законодательства ЕАЭС и Республики Казахстан, чтобы обеспечить непрерывность перевозок и соблюдение сроков доставки.

Ранее сообщалось, что объем транзитных грузов через Казахстан достиг 29,4 млн тонн.