В ЕАЭС с 11 февраля вводится отслеживание грузов с помощью навигационных пломб
С 11 февраля 2026 года на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступает в силу система отслеживания товаров с применением навигационных пломб, передает агентство Kazinform.
Соответствующее решение принято Коллегией Евразийской экономической комиссии 23 сентября 2025 года (№ 84) в рамках Соглашения о применении навигационных пломб от 19 апреля 2022 года.
Отслеживание будет внедряться поэтапно для грузов, перевозимых автомобильным и железнодорожным транспортом, при проведении таможенных процедур транзита и экспорта, а также в рамках взаимной торговли между государствами-членами Союза.
Представителей бизнеса, включая перевозчиков, экспедиторов и всех участников логистических процессов, призывают соблюдать требования законодательства ЕАЭС и Республики Казахстан, чтобы обеспечить непрерывность перевозок и соблюдение сроков доставки.
Ранее сообщалось, что объем транзитных грузов через Казахстан достиг 29,4 млн тонн.