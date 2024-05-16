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    05:15, 16 Май 2024 | GMT +6

    В двух селах Костанайской области возводят 41 дом для пострадавших от паводков

    В Джангельдинском районе строят дома для пострадавших от паводка
    Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

    В Джангельдинском районе продолжается строительство домов для пострадавших от паводка в рамках меморандума с Фондом «Қазақстан халқына», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Костанайской области.

    В Джангельдинском районе строят дома для пострадавших от паводка
    Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

    В селе Тауш и селе Колкамыс Джангельдинского района полным ходом идет строительство 41 дома для пострадавших от паводка. Для этих работ привлечены пять строительных компаний. Выбор участка под строительство был согласован с сельчанами.

    В Джангельдинском районе строят дома для пострадавших от паводка
    Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

    Предварительная стоимость одного дома, учитывая отдаленность региона и сложность логистики, составит порядка 29,5 млн тенге. Кроме того, фонд «Қазақстан Халқына» оплатит услуги по авторскому и техническому надзору за строительством этих домов, что обеспечит их качественное выполнение.

    Площадь одного дома будет составлять 80 квадратных метров. Кроме того, жители получат в собственность 10 соток земли.

    В Джангельдинском районе строят дома для пострадавших от паводка
    Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

    Как сообщалось ранее, акимат Костанайской области и общественный фонд «Қазақстан халқына» подписали меморандум о строительстве жилых домов для граждан, пострадавших от паводков в Джангельдинском и Амангельдинском районах. За счет финансовых ресурсов фонда будет построено до 100 домов по типовому проекту, предложенному местными исполнительными органами.

    Теги:
    Фонд «Қазақстан халқына» Костанайская область Акимат Жилье Строительство Паводки в Казахстане
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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