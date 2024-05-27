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    08:45, 27 Май 2024 | GMT +6

    В двух районах Атырауской области продолжается спад уровня воды в реке Жайык

    река Жайык в Атырауской области
    Фото: Рахим Койлыбаев/Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

    Оперативный штаб по ЧС Атырауской области представил сводку по уровню реки Жайык (Урал) в Атырауской области, передает агентство Kazinform. 

    По состоянию на 08:00 часов 27 мая т.г. (по сравнению с 26 мая, 08:00 часов):

    • с. Индербор -7см, уровень воды - 975 см, критический уровень - 845 см.
    • с. Махамбет -0 см, уровень воды - 1020 см, критический уровень - 850 см.
    • г. Атырау +3 см, уровень воды, 598 см, критический уровень - 550 см.
    • с. Жанаталап +1 см, уровень воды - 431 см, критический уровень - 500 см.
    • с. Еркинкала +1 см, уровень воды - 388 см, критический уровень - 450 см.

    Судя по данным, в Махамбетском и Индерском районах продолжается спад уровня воды в реке Жайык.

    Как сообщалось ранее, министр по ЧС Чингис Аринов спустился вниз по течению реки Жайык и провел визуальный осмотр насыпных дамб. При посещении населенного пункта Жалгансай Махамбеткого района он ознакомился с ходом работ по откачке паводковых вод.

    Напомним, 22 мая вблизи села произошел размыв земляной дамбы, из-за чего подъездная дорога к селу оказалась в воде. В ведомстве отметили, что за сутки специальной техникой было откачено более 450 тысяч кубометров воды.

    Теги:
    Атырауская область ДЧС МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Паводки в Казахстане Паводки
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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