В двух районах Атырауской области продолжается спад уровня воды в реке Жайык

Оперативный штаб по ЧС Атырауской области представил сводку по уровню реки Жайык (Урал) в Атырауской области, передает агентство Kazinform.

По состоянию на 08:00 часов 27 мая т.г. (по сравнению с 26 мая, 08:00 часов):

с. Индербор -7см, уровень воды - 975 см, критический уровень - 845 см.

с. Махамбет -0 см, уровень воды - 1020 см, критический уровень - 850 см.

г. Атырау +3 см, уровень воды, 598 см, критический уровень - 550 см.

с. Жанаталап +1 см, уровень воды - 431 см, критический уровень - 500 см.

с. Еркинкала +1 см, уровень воды - 388 см, критический уровень - 450 см.

Судя по данным, в Махамбетском и Индерском районах продолжается спад уровня воды в реке Жайык.

Как сообщалось ранее, министр по ЧС Чингис Аринов спустился вниз по течению реки Жайык и провел визуальный осмотр насыпных дамб. При посещении населенного пункта Жалгансай Махамбеткого района он ознакомился с ходом работ по откачке паводковых вод.

Напомним, 22 мая вблизи села произошел размыв земляной дамбы, из-за чего подъездная дорога к селу оказалась в воде. В ведомстве отметили, что за сутки специальной техникой было откачено более 450 тысяч кубометров воды.