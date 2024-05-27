О паводковой ситуации в Махамбетском, Индерском районах и городе Атырау рассказали в МЧС РК, передает агентство Kazinform.

По данным Министерства, вторые сутки в Махамбетском и Индерском районах наблюдается спад уровня воды в реке Жайык. В городе Атырау с 8:00 часов утра отметка на гидропостах увеличилась на 2 см. и составила 597 см. В связи с этим, министр по ЧС Чингис Аринов поручил продолжить берегоукрепительные работы и вести круглосуточный мониторинг состояния защитных сооружений.

Также глава ведомства, спустившись вниз по течению реки Жайык, провел визуальный осмотр насыпных дамб. При посещении населенного пункта Жалгансай Махамбеткого района, министр по ЧС ознакомился с ходом работ по откачке паводковых вод. Напомним, 22 мая вблизи села произошел размыв земляной дамбы, из-за чего подъездная дорога к селу оказалась в воде. В ведотстве отметили, что за минувшие сутки специальной техникой было откачено более 450 тысяч кубометров воды.

С апреля в регионе усилена группировка спасателей. Дополнительно были стянуты сотрудники МЧС из Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Актюбинской, Мангистауской областей, города Шымкент и военнослужащие воинской части 52 859 МЧС РК.

— В случае необходимости в местах подтопления спасателями МЧС осуществляется работа по переправе людей на технике повышенной проходимости, в том числе и на плавательных средствах, — сообщают в МЧС.

Напомним, на днях министр по ЧС прибыл в Атыраускую область.