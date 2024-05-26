Министр по ЧС прибыл в Атыраускую область

В регионе спасатели МЧС Казахстана продолжают вести круглосуточный мониторинг уровня воды в реке Жайык, передает агентство Kazinform.

В связи с переливом на подъездной автодороге, ведущей к селу Талдыколь Махамбетского района, было принято решение о проведении заблаговременной эвакуации местных жителей.

Таким образом на плавательных средствах село покинули 121 человек, из них 41 детей. 26 сельчан доставлены и размещены в эвакопунктах города Атырау. Более 90 человек самостоятельно разошлись по родственникам. Подтопление жилых домов и социальных объектов в селе Талдыколь не зарегистрировано.

Этим утром в Атыраускую область прибыл министр по ЧС Чингис Аринов. Все работы проводились под его личным контролем.

Также в настоящее время спасатели с помощью специальной техники проводят откачку паводковых вод близ насыпного защитного вала села Жалгансай Махамбетского района. В самом городе Атырау дополнительно укладывают мешкотары вдоль береговой линии.

Напомним, ранее в регион были стянуты группировки спасателей из Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Актюбинской, Мангистауской областей, города Шымкент и военнослужащие воинской части 52 859 МЧС РК.

МЧС просит жителей не поддаваться панике, действовать согласно рекомендациям департамента по чрезвычайным ситуациям и местных исполнительных органов (акиматов) и по необходимости эвакуироваться в безопасные места.