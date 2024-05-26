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    09:05, 26 Май 2024 | GMT +6

    Министр по ЧС прибыл в Атыраускую область

    Министр по ЧС прибыл в Атыраускую область
    Фото: МЧС РК

    В регионе спасатели МЧС Казахстана продолжают вести круглосуточный мониторинг уровня воды в реке Жайык, передает агентство Kazinform.

    В связи с переливом на подъездной автодороге, ведущей к селу Талдыколь Махамбетского района, было принято решение о проведении заблаговременной эвакуации местных жителей.

    Таким образом на плавательных средствах село покинули 121 человек, из них 41 детей. 26 сельчан доставлены и размещены в эвакопунктах города Атырау. Более 90 человек самостоятельно разошлись по родственникам. Подтопление жилых домов и социальных объектов в селе Талдыколь не зарегистрировано.

    Этим утром в Атыраускую область прибыл министр по ЧС Чингис Аринов. Все работы проводились под его личным контролем.

    Также в настоящее время спасатели с помощью специальной техники проводят откачку паводковых вод близ насыпного защитного вала села Жалгансай Махамбетского района. В самом городе Атырау дополнительно укладывают мешкотары вдоль береговой линии.

    Напомним, ранее в регион были стянуты группировки спасателей из Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Актюбинской, Мангистауской областей, города Шымкент и военнослужащие воинской части 52 859 МЧС РК.

    МЧС просит жителей не поддаваться панике, действовать согласно рекомендациям департамента по чрезвычайным ситуациям и местных исполнительных органов (акиматов) и по необходимости эвакуироваться в безопасные места.

    Теги:
    Атырауская область МЧС Талдыколь Паводки
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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