    19:42, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Движение на дорогах ограничили в двух областях Казахстана

    Ограничения для всех видов транспорта введены на нескольких республиканских и межобластных дорогах 12 января в 18:30, передает агентство Kazinform cо ссылкой на «КазАвтоЖол».

    закрытие дорог
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    По данным нацкомпании, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих участках республиканских дорог Павлодарской области:

    • «Павлодар – Шарбакты – граница РФ (п/п Шарбакты)» — км 0–112 (от города Павлодар до границы РФ). 
    • «Астана – Шидерти – Павлодар – Успенка – граница РФ (п/п Шарбакты)» — км 0–152 (от города Павлодар до границы РФ). 
    • «Граница КНР – Майкапчагай – с обходом Зайсан – Калбатау – Семей – Павлодар – граница РФ (п/п Урлютюбе)» — км 191–390 (от села Мичурино до границы РФ). 
    • «Атамекен – Иртышск – граница РФ (п/п Амангельды)» — км 0–263 (от поселка Атамекен до границы РФ).
    • «Атамекен – Аксу – Коктобе – Курчатов» — км 25–220 (от поселка Атамекен до границы области Абай).

    В области Абай ограничение введено на участке:

    • «Семей – граница РФ» — км 2–113 (участок от города Семей до границы РФ).

    Ориентировочное время открытия дорог: 

    • Павлодарская область — 13 января 2026 года в 05:00;
    • область Абай — 13 января 2026 года в 08:00.

    Ранее сообщалось, что более 900 нарушений выявлено на республиканских дорогах за три дня в Казахстане.

