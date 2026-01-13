Движение на дорогах ограничили в двух областях Казахстана

По данным нацкомпании, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих участках республиканских дорог Павлодарской области:

«Павлодар – Шарбакты – граница РФ (п/п Шарбакты)» — км 0–112 (от города Павлодар до границы РФ).

«Астана – Шидерти – Павлодар – Успенка – граница РФ (п/п Шарбакты)» — км 0–152 (от города Павлодар до границы РФ).

«Граница КНР – Майкапчагай – с обходом Зайсан – Калбатау – Семей – Павлодар – граница РФ (п/п Урлютюбе)» — км 191–390 (от села Мичурино до границы РФ).

«Атамекен – Иртышск – граница РФ (п/п Амангельды)» — км 0–263 (от поселка Атамекен до границы РФ).

«Атамекен – Аксу – Коктобе – Курчатов» — км 25–220 (от поселка Атамекен до границы области Абай).

В области Абай ограничение введено на участке:

«Семей – граница РФ» — км 2–113 (участок от города Семей до границы РФ).

Ориентировочное время открытия дорог:

Павлодарская область — 13 января 2026 года в 05:00;

область Абай — 13 января 2026 года в 08:00.

