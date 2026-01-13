Более 900 нарушений выявлено на республиканских дорогах за три дня в Казахстане

В ходе мероприятия на республиканских трассах страны за три дня выявлено более 900 фактов управления транспортными средствами с подложными, поддельными либо нечитаемыми государственными регистрационными номерными знаками.

По всем выявленным фактам в отношении водителей приняты меры административного воздействия, включая наложение штрафов, а также иные меры ответственности в соответствии с решениями суда.

Анализ показывает, что водители чаще всего используют подложные номерные знаки с целью уклонения от оплаты проезда по платным автомобильным дорогам, превышения установленных скоростных ограничений, а также сокрытия фактического веса грузового транспорта при прохождении весогабаритного контроля.

Кроме того, по итогам прошлого года по всей стране выявлено более 40 тысяч фактов использования подложных государственных регистрационных номерных знаков.

Ранее мы писали о том, что интеллектуальная система общественной и дорожной безопасности «Сергек» за последний год зафиксировала в Казахстане более 10 миллионов административных нарушений.