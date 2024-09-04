В два раза больше нормы осадков выпало летом в СКО

В Северо-Казахстанской области за летние месяцы выпало 202-361 мм осадков. При этом норма составляет 141-174 мм, передает корреспондент агентства Kazinform.

В филиале РГП «Казгидромет» сообщили, что наибольшее количество осадков выпало в Тайыншинском районе – 361 мм, или в 2,2 раза больше нормы. В Петропавловске зарегистрировали 282 мм при норме в 159 мм.

- В течение всего летнего периода на территории области наблюдалась частая циклоническая деятельность. С прохождением активных атмосферных фронтов прошли кратковременные дожди с грозами, порывистым ветром, в отдельных районах с градом. В отдельные дни отмечались сильные дожди. За июнь выпало 42-165 мм при норме за месяц 40-49 мм. Например, за сутки 9-го июня выпало рекордное количество осадков на метеостанции Тайынша - 89 мм при норме за месяц 46 мм. При этом наблюдался крупный град диаметром 3 см, - рассказала заместитель директора филиала Наталия Левина.

В июле в регионе зарегистрировали 57-163 мм осадков при норме 56-81 мм. Наибольшее количество зафиксировали метеостанции в селе Тимирязево -163 мм, что почти в три раза больше нормы, и в Петропавловске – 147 мм, или в два раза больше нормы.

За август по области выпало 43-132 мм осадков при норме 42-54 мм. Наибольшее количество в селе Рузаевкеа - 295 мм, или 295% от нормы, в селе Возвышенка – 132 мм, или 314% от нормы. По Петропавловску зарегистрировали 80 мм осадков, или 178% от нормы.

В североказахстанском «Казгидромете» отметили, что большое количество осадков за летние месяцы отмечалось в 2018-м году - 111-263 мм, 2013-м - 115-355 мм, в 2011-м году - 124-306 мм.

Из-за погодных условий аграрии вынуждены были перенести сроки начала уборочной кампании. В регионе ожидают, что осенне-полевые работы будут сложными.

По прогнозам синоптиков, неустойчивой будет погода и в сентябре.