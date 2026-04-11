В дом главы OpenAI бросили коктейль Молотова

На виллу сооснователя и генерального директора компании OpenAI Сэма Альтмана в Сан-Франциско в пятницу, 10 апреля, было совершено нападение: 20-летний мужчина бросил в нее бутылку с зажигательной смесью, в результате чего загорелись ворота, но никто из людей не пострадал, сообщили в местной полиции.

Нападавший скрылся, однако позднее был задержан. Он также угрожал поджечь головной офис компании в Сан-Франциско.

По информации местного издания San Francisco Chronicle, подозреваемый по имени Алехандро Даниэль Морено-Гама помещен под стражу.

В полиции отметили, что мотив его действий неясен. Между тем в последнее время компания OpenAI, известная как разработчик чат-бота на базе искусственного интеллекта ChatGPT, и ее глава Сэм Альтман стали мишенью протестов противников искусственного интеллекта, которые видят в этой технологии угрозу для человечества.

Ранее глава OpenAI призвал к созданию глобального органа по регулированию ИИ.