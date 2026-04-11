    10:17, 11 Апрель 2026 | GMT +5

    В дом главы OpenAI бросили коктейль Молотова

    Двадцатилетний мужчина бросил в дом сооснователя OpenAI Сэма Альтмана бутылку с зажигательной смесью и угрожал поджечь штаб-квартиру компании. Загорелись ворота виллы, но никто не пострадал. Нападавший задержан, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    В дом главы OpenAI бросили коктейль Молотова
    Фото: Steve Jurvetson/wikimedia.org

    На виллу сооснователя и генерального директора компании OpenAI Сэма Альтмана в Сан-Франциско в пятницу, 10 апреля, было совершено нападение: 20-летний мужчина бросил в нее бутылку с зажигательной смесью, в результате чего загорелись ворота, но никто из людей не пострадал, сообщили в местной полиции.

    Нападавший скрылся, однако позднее был задержан. Он также угрожал поджечь головной офис компании в Сан-Франциско.

    По информации местного издания San Francisco Chronicle, подозреваемый по имени Алехандро Даниэль Морено-Гама помещен под стражу.

    В полиции отметили, что мотив его действий неясен. Между тем в последнее время компания OpenAI, известная как разработчик чат-бота на базе искусственного интеллекта ChatGPT, и ее глава Сэм Альтман стали мишенью протестов противников искусственного интеллекта, которые видят в этой технологии угрозу для человечества.

    Ранее глава OpenAI призвал к созданию глобального органа по регулированию ИИ.

    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
