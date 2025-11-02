В деле об ограблении Лувра появилась женщина

— Одной из пяти задержанных по делу об ограблении Лувра подозреваемых предъявили обвинения. Ее арестовали по статьям о соучастии в краже, совершенной организованной группой, и участии в преступном сообществе с целью совершения преступления, — сообщает французский телеканал BFMTV.

Это 38-летняя женщина, как стало известно французским СМИ. В момент оглашения решения суда она расплакалась, заявив, что боится за своих детей.

Другому подозреваемому в ограблении Лувра в субботу, 1 ноября, были предъявлены официальные обвинения в соучастии в организованной краже и сговоре с целью совершения преступления. Он уже известен системе правосудия, в частности, по кражам.

— Заинтересованное лицо запросило отсрочку слушания, которое состоится в ближайшие дни, и на время его проведения оно временно заключено под стражу, — поясняет Лора Бекко, прокурор Парижа.

Они оба «отрицали какую-либо причастность к событиям» как во время содержания под стражей в полиции, так и во время первых допросов в суде.

В четверг утром прокурор Лора Бекко объявила о пяти новых арестах в связи с этим громким ограблением, уточнив, что украденные драгоценности так и не были обнаружены. Трое других арестованных были отпущены.

Два первых ареста произошли 25 октября. Двое мужчин, 34 и 39 лет, были официально обвинены и заключены под стражу со среды по обвинению в «организованном ограблении и сговоре с целью совершения преступления». По словам прокурора, они подозреваются в том, что «проникли в галерею „Аполлон“, чтобы украсть драгоценности», и «частично признали свою вину».

Всего было украдено восемь предметов. Среди них ожерелье и серьга из коллекции Марии-Луизы, а также ожерелье, серьги и тиара из коллекций Марии-Амели и Гортензии. По данным властей, также были украдены «две броши, одна из которых описана как брошь-реликварий, бант для корсажа и тиара из коллекции императрицы Евгении».

Известно, что задержанные планировали вылететь в Алжир и проживали в пригороде Парижа, в большинстве населенном мигрантами из Ближнего Востока.