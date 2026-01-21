В Давосе Европа реагирует на претензии США на Гренландию

Несмотря на то, что выступление Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме состоится только в среду, требования президента США о передаче Гренландии под контроль Соединенных Штатов уже стали главной темой открытия форума.

ЕС и другие европейские страны, в отношении которых Трамп намерен ввести пошлины из-за конфликта, все еще пытаются определить силу своих ответных мер.

Соответственно, во вторник все взгляды в Швейцарии были прикованы к президенту Франции Эмманюэлю Макрону и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

В своем выступлении Макрон отметил, что Франция предпочитает науку теориям заговора, верховенство права — верховенству силы, диалог — угрозам.

Он также предостерег от глобального отказа от международного права и возвращения к имперским амбициям. Мир переживает «сдвиг в сторону мира без правил, где международное право попирается и где единственным законом, который, кажется, имеет значение, является закон сильнейшего». Принимать «новый колониализм» бессмысленно, достаточно резко заявил французский президент. Участники форума также заметили, что Макрон носил солнцезащитные очки, что, возможно, связано с состоянием его зрения.

В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен заявила о «смелом и адекватном» ответе Европы на американские пошлины.

Ранее председатель Еврокомиссии назвала угрозы США ошибкой — «особенно между союзниками» — и предостерегла Трампа от погружения трансатлантических отношений в нисходящую спираль.

— Наш ответ будет смелым, единым и уместным, — сказала она, говоря о возможных контрмерах ЕС.

При этом глава Еврокомиссии не уточнила, рассматривает ли она возможность применения «торговой базуки».

Напомним, Дональд Трамп заявил, что намерен любыми средствами установить контроль над Гренландией, принадлежащей Дании. В качестве причины президент США ссылается на интересы национальной безопасности.

Более того, в минувшие выходные Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из восьми европейских стран, включая Германию, за отказ выполнить его требования. Кроме того, глава Белого дома обнародовал отдельные фрагменты своей переписки с французским президентом.