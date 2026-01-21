Трамп «слил» личные переписки с Макроном и Рютте

— Мой друг, мы занимаем одни и те же позиции по Сирии. Мы можем совершить великие дела в отношении Ирана. Я не понимаю, что ты делаешь в вопросе Гренландии. Давай попробуем сделать великие дела, — говорится в письме Макрона.

В переписке французский лидер также предлагает Трампу организовать встречу G7 в Париже после экономического форума в Давоса, который проходит в эти дни в Швейцарии.

— Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян. Давай поужинаем вместе в Париже в четверг, перед тем как ты отправишься обратно в США, — написано в переписке, опубликованной в Truth Social.

Как сообщает DW, ранее Франция отвергла приглашение США стать членом "Совета мира", который должен следить за реализацией плана Трампа для мирного урегулирования палестино-израильского конфликта в секторе Газа .

После этого Трамп пригрозил ввести таможенные пошлины в размере 200 процентов на французское вино и шампанское.

Американский лидер также опубликовал личную переписку с генсеком НАТО, где Марк Рютте затрагивает вопрос Гренландии.

— То, чего вы достигли сегодня в Сирии, невероятно. Я использую свои выступления в медиа в Давосе, чтобы осветить вашу работу там, в Газе и в Украине. Я настроен найти путь решения вопроса по Гренландии. Не могу дождаться встречи с вами, — говорится в переписке с Рютте.

Ранее Трамп в Truth Social опубликовал пост, где заявил о состоявшемся «хорошем» телефонном разговоре с генсеком НАТО по поводу Гренландии.

— Я согласился на встречу различных сторон в Давосе, Швейцария. Как я всем очень ясно дал понять, Гренландия имеет первостепенное значение для национальной и мировой безопасности. Обратного пути нет — в этом все согласны! Соединенные Штаты Америки — самая могущественная страна на планете, с большим отрывом. Во многом это объясняется восстановлением нашей армии в течение моего первого срока, которое продолжается еще более быстрыми темпами. Мы — единственная держава, которая может обеспечить мир во всем мире — и это делается, очень просто, посредством силы! , — написал глава Белого дома.

Ни Марк Рютте, ни Эмманюэль Макрон пока официально не прокомментировали переписки. Агентства Reuters и AFP независимо друг от друга написали со ссылкой на окружение Макрона, что процитированное Трампом сообщение от французского президента является подлинным.

Ранее сообщалось, что Трамп подпишет устав «Совета мира» в Давосе 22 января.