В чем секрет успеха борцов из Алматы

Участие в чемпионате приняли 667 спортсменов, представлявших 20 команд. Спортсмены Алматы завоевали три золотые медали в вольном стиле и заняли второе общекомандное место, продемонстрировав высокий уровень подготовки и боевой характер.

— Эмоции по итогам чемпионата страны исключительно положительные. Проведение чемпионата в родном городе всегда дает особую мотивацию спортсменам. Поддержка зрителей ощущалась в каждой схватке и вдохновляла наших борцов. Три золотые медали в вольной борьбе — это результат совместной работы всей команды: спортсменов, тренеров и федерации, — делится Омар Алиев.

По словам главы городской федерации успех алматинских борцов — это лишь часть пути к международным достижениям.

— Мы видим, что у нас есть фундамент для дальнейшего роста. Золотые медали Мерея Базарбаева (57 кг), Асыла Айтакына (61 кг) и Санжара Досжанова (70 кг) стали ярким примером того, что в Алматы формируется сильная школа вольной борьбы, способная конкурировать на самом высоком уровне. Мерей Базарбаев продемонстрировал зрелую технику и характер, уверенно пройдя через всю турнирную сетку. Асыл Айтакын показал заметный прогресс: стал более собранным и тактически грамотным. Санжар Досжанов также подарил болельщикам настоящий драйв, в конкурентной борьбе став лучшим в своем весе. Заслуживают в свой адрес самых теплых слов благодарности и бронзовые медалисты — вольник Егор Анчугин (до 74 кг), а также Акжол Туяков (60 кг) и Еркебулан Ардаков (63 кг) — греко-римская борьба. В женской борьбе у нас также достойные результаты: золотая медаль у Жамили Бакбергеновой (72 кг), серебро у Лауры Ганикызы (50 кг) и Жаныл Бекен (65 кг), бронза — у Гаухар Мукатай (65 кг), — говорит Алиев.

Он добавил, что федерация будет продолжать работать над совершенствованием спортивной базы, улучшать медицинское сопровождение и стараться регулярно участвовать в международных сборах и соревнованиях.

— Наша цель — вывести спортсменов на новый уровень, закрепить достигнутые позиции и подготовить будущих чемпионов, которые будут представлять Казахстан на мировой арене, — говорит спортивный функционер.

Омар Алиев отдельно отметил, что развитие спорта в стране невозможно без системной государственной поддержки. В последние годы в Казахстане реализуются масштабные инициативы по укреплению массового спорта, развитию инфраструктуры и повышению доступности секций для детей и молодежи.

— Большую роль играет государственная политика в области спорта, проводимая Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Внимание Главы государства к развитию физической культуры, модернизации спортивных объектов, поддержке молодых талантов создает условия, в которых наши спортсмены могут расти, тренироваться и показывать высокие результаты. Благодаря таким инициативам борьба получает новый импульс для развития на всех уровнях, — отметил Алиев.

Особую благодарность известный функционер выразил Даулету Турлыханову, экс-руководителю Республиканской Федерации борьбы.

— Даулет Турлыханов — легенда казахстанской борьбы. Его опыт, советы и поддержка всегда помогали развивать наш вид спорта. Многие молодые спортсмены получили благодаря ему возможность расти и добиваться результатов. Желаю новому руководству Казахстанской Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы во главе с Еркином Окасовым успешной деятельности и успехов в этом благородном деле — развивать олимпийские виды борьбы, — говорит он

Омар Алиев поблагодарил и болельщиков.

— Огромное спасибо нашим болельщикам — за ту поддержку, которую они оказывали на протяжении всего чемпионата. Проведение республиканского чемпионата в Алматы показало, что борьба в нашем городе сильна и востребована. Мы продолжим развивать этот вид спорта и радовать новыми достижениями, — заключил президент городской Федерации.

Напомним, чемпионат Казахстана по греко-римской, вольной и женской борьбе среди взрослых проходил в Алматы с 1 по 6 декабря.