РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:24, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Лидер сборной Казахстана по вольной борьбе ушел в греко-римский стиль

    В Алматы проходит чемпионат Казахстана по греко-римской, вольной и женской борьбе среди взрослых, передает Kazinform.

    Алишер Ергали
    Фото: Сали Сабиров

    Среди участников чемпионата страны — четырёхкратный призёр чемпионатов мира Жамиля Бакбергенова, чемпионка мира среди U23 Шугыла Омирбек, чемпионка мира среди кадетов Нилуфар Раимова, бронзовый призёр Олимпиады в Рио Эльмира Сыздыкова, чемпион мира среди U23 Султан Асетулы, чемпион мира среди молодежи Исхар Курбаев, бронзовый призёр чемпионата мира Асылжан Есенгельды и другие известные спортсмены.

    В первый соревновательный день состязались представители греко-римского стиля в весовых категориях до 55, 63, 72, 77, 82 и 130 кг.

    Главной неожиданностью турнира стало участие титулованного борца вольного стиля, четырехкратного призера чемпионатов Азии и двукратного участника Олимпийских Игр Алишера Ергали (125 кг) в состязании среди борцов греко-римского стиля. Причем, по словам самого спортсмена, он планирует выступить сразу в двух дисциплинах: вольной и греко-римской борьбе.

    — Алишер Ергали — известный борец вольного стиля. Он изъявил желание выступить. Правилами не запрещено участие борцов, в той ли иной дисциплине. Мне самому интересно, как он сможет выступить на чемпионате Казахстана, и только после этого уже можно будет делать выводы и говорить о дальнейших перспективах в составе национальной сборной по греко-римской борьбе. Шансы у Алишера есть, — сказал президент Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана Даулет Турлыханов.

    В стартовый день турнира Алишер сумел выйти в финал турнира, где ему предстоит сразиться против представителя Шымкента Джохара Узарова. В полуфинале Ергали ждал сложнейший экзамен в лице первого номера сборной Казахстана в этой весовой категории Алимхана Сыздыкова. Напряженная схватка завершилась победой Алишера Ергали со счетом 6:1.

    Финальные пары первого соревновательного дня чемпионата Казахстана по греко-римской борьбе:

    • Весовая категория до 55 кг:

    Алпамыс Дастанбек (Кызылординская область) — Нурзат Кабдрахимов (Жетысу).

    • Весовая категория до 63 кг:

    Азамат Курман (Актюбинская область) — Дастан Зарлыханов (Акмолинская область).

    • Весовая категория до 72 кг:

    Николай Хапко (СКО) — Аманбек (Алматинская область).

    • Весовая категория до 77 кг:

    Маулен Маулитканов (Астана) — Кахарман Кисметов (ЗКО).

    • Весовая категория до 82 кг:

    Альмир Толебаев (Алматинская область) — Ибрагим Магомадов (Караганлы).

    • Весовая категория до 130 кг:

    Алишер Ергали (Жамбылская область) — Джохар Узаров (Шымкент).

    Ранее Даулет Турлыханов озвучил шансы Казахстана на золото Азиады-2026 в борьбе. 

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Борьба
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают