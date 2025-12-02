Лидер сборной Казахстана по вольной борьбе ушел в греко-римский стиль

Среди участников чемпионата страны — четырёхкратный призёр чемпионатов мира Жамиля Бакбергенова, чемпионка мира среди U23 Шугыла Омирбек, чемпионка мира среди кадетов Нилуфар Раимова, бронзовый призёр Олимпиады в Рио Эльмира Сыздыкова, чемпион мира среди U23 Султан Асетулы, чемпион мира среди молодежи Исхар Курбаев, бронзовый призёр чемпионата мира Асылжан Есенгельды и другие известные спортсмены.

В первый соревновательный день состязались представители греко-римского стиля в весовых категориях до 55, 63, 72, 77, 82 и 130 кг.

Главной неожиданностью турнира стало участие титулованного борца вольного стиля, четырехкратного призера чемпионатов Азии и двукратного участника Олимпийских Игр Алишера Ергали (125 кг) в состязании среди борцов греко-римского стиля. Причем, по словам самого спортсмена, он планирует выступить сразу в двух дисциплинах: вольной и греко-римской борьбе.

— Алишер Ергали — известный борец вольного стиля. Он изъявил желание выступить. Правилами не запрещено участие борцов, в той ли иной дисциплине. Мне самому интересно, как он сможет выступить на чемпионате Казахстана, и только после этого уже можно будет делать выводы и говорить о дальнейших перспективах в составе национальной сборной по греко-римской борьбе. Шансы у Алишера есть, — сказал президент Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана Даулет Турлыханов.

В стартовый день турнира Алишер сумел выйти в финал турнира, где ему предстоит сразиться против представителя Шымкента Джохара Узарова. В полуфинале Ергали ждал сложнейший экзамен в лице первого номера сборной Казахстана в этой весовой категории Алимхана Сыздыкова. Напряженная схватка завершилась победой Алишера Ергали со счетом 6:1.

Финальные пары первого соревновательного дня чемпионата Казахстана по греко-римской борьбе:

Весовая категория до 55 кг:

Алпамыс Дастанбек (Кызылординская область) — Нурзат Кабдрахимов (Жетысу).

Весовая категория до 63 кг:

Азамат Курман (Актюбинская область) — Дастан Зарлыханов (Акмолинская область).

Весовая категория до 72 кг:

Николай Хапко (СКО) — Аманбек (Алматинская область).

Весовая категория до 77 кг:

Маулен Маулитканов (Астана) — Кахарман Кисметов (ЗКО).

Весовая категория до 82 кг:

Альмир Толебаев (Алматинская область) — Ибрагим Магомадов (Караганлы).

Весовая категория до 130 кг:

Алишер Ергали (Жамбылская область) — Джохар Узаров (Шымкент).

Ранее Даулет Турлыханов озвучил шансы Казахстана на золото Азиады-2026 в борьбе.



