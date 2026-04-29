В чем прелесть мотокросса: в Алматы дали старт зрелищному сезону

В Алматы состоялся первый этап чемпионата Республики Казахстан по мотоциклетному кроссу. Именно Алматы в этом году открыл сезон — и не случайно. Южный регион раньше других входит в грунтовый период, а значит, именно здесь весной формируется естественная точка старта для всей республиканской соревновательной логики, передает Kazinform.

Для широкой аудитории мотокросс часто выглядит как динамичный и эффектный вид спорта, построенный на скорости, маневре и адреналине. Но изнутри это гораздо более сложная дисциплина. По словам представителей команды, мотокросс — один из самых технически требовательных видов спорта: здесь недостаточно быть просто физически сильным или смелым.

Спортсмен должен быть готов к высоким нагрузкам, уметь работать с техникой, держать концентрацию, быстро принимать решения и постоянно находиться в режиме дисциплины. При этом подготовка гонщика не ограничивается самой трассой. В нее входят бег, велосипед, тренировки в зале, физическая и техническая подготовка, игровые виды спорта, развитие выносливости, координации и общей устойчивости к нагрузкам. Иными словами, мотокросс — это многофункциональная спортивная система, а не узкая дисциплина.

Именно поэтому в профессиональном мире вокруг спортсмена формируется целая экосистема: техники-механики, врачи, специалисты по восстановлению, питанию и общей физической подготовке.

В Казахстане эта модель пока только развивается, но сама логика движения уже понятна: если спорт хочет расти, вокруг райдера должна появляться команда.

Главная проблема, о которой открыто говорят представители сообщества — не нехватка интереса, а ограниченность системной поддержки. Поскольку мотокросс не является олимпийским видом спорта, он не получает того уровня институционального внимания, который есть у других дисциплин. Для многих родителей и семей он по-прежнему остается менее понятным и потому менее доступным направлением.

При этом за последние годы интерес к мотокроссу заметно вырос. Увеличивается число тех, кто хочет пробовать себя в этой дисциплине, обучаться, выходить на старты, развиваться также в смежных форматах, включая эндуро. Есть люди, которые переезжают ради алматинской трассы из других стран. И это один из самых важных сигналов: спрос на спорт есть, вопрос в том, насколько быстро вокруг него сможет выстроиться устойчивая система.

Отдельная тема — международные старты. Чтобы спортсмен из Казахстана выступал за рубежом, нужны значительные ресурсы: поездка, логистика, перевозка техники, инструмента и запасных частей.

В мировом мотоспорте это обеспечивается заранее сформированной командной инфраструктурой и сложной транспортной системой. Для большинства семей такие расходы остаются серьезным барьером.

Поэтому сегодня спортсмены чаще всего выступают на собственной технике. А возможность попасть в поле зрения частных или заводских команд обычно открывается уже на европейских или мировых этапах, где скауты могут увидеть перспективного гонщика в конкурентной среде.

Иногда путь начинается с частной команды и серьезных вложений со стороны самого спортсмена или его семьи, но сильный результат способен привести уже к полноценному профессиональному контракту.

Площадка, принявшая в этот раз участников из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, расположена на трассе «Кульджинка» и уникальна уже тем, что находится в черте города, при этом оснащена всем необходимым для полноценного тренировочного и соревновательного процесса. Все элементы трассы, как подчеркивают организаторы, выполнены в профессиональной логике: с учетом требований по ширине, длине и безопасности, без лишних рисков для обучения и соревновательной практики.

Именно поэтому значение алматинского этапа выходит за рамки двух соревновательных дней. Речь идет о месте, где спорт не просто проводится, а постепенно обретает форму. Город получает площадку, где можно тренироваться системно, безопасно и в современных условиях. Спортсмены получают инфраструктуру. Родители — более понятную и организованную среду. А сам мотокросс — шанс выйти из поля нишевого увлечения в пространство более широкой спортивной культуры.

Для семьи Радостовец мотокросс стал и личной частью жизни. Подросток Александр серьезно увлечен этим спортом и уже выступает, во многом благодаря системной работе тренера Алексея Зубкова, а отец также обучает мотокроссу дочь Майю.

— Для меня особенно важно, что мотокросс в Алматы развивается не только как соревнование, но и как среда, в которой формируются дисциплина, уважение к технике, ответственность и спортивная культура в целом. Когда у площадки есть свет, система полива, постоянный уход за трассой и внимание к безопасности, это уже совсем другой уровень отношения к спорту. И именно из таких условий со временем вырастает сильное сообщество, новые спортсмены и более серьезное будущее для всей дисциплины, — отмечает супруга Владимира Радостовца Диляра Мажитова.

Алексей Зубков, представляющий одноименный клуб и команду Алматы, подчеркивает, что для алматинской команды Zubkov этот этап — не просто участие в календарном старте, а важная возможность достойно представить город и побороться за высокие позиции в чемпионате Республики Казахстан.

По его словам, команда представила райдеров в каждом классе. При этом ключевыми ценностями остаются не только спортивный результат, но и безопасность, концентрация, честная борьба и уважение к самому процессу соревнований.

Победителями и призерами соревнований стали.

Класс 50 см³

Абдуганиев Камиль Кулик Мирон Григорьев Артемий

Класс 65 см³

Куанышев Амирлан Полгородник Давид Курман Амир

Класс 85 см³

Кравченко Матвей Гавриленко Даниил Сидоров Алексей

Класс 125 см³

Гребенников Никита Негуляев Вадим Карнаухов Юрий

Класс Open

Гавриленко Дмитрий Карнаухов Никита Карнаухов Юрий

Класс Open-2А

Зубков Алексей Гавриленко Денис Байгильдин Александр

Класс Open-2В

Шевелев Валерий Радостовец Владимир Шайкенов Асхат

Класс Китай мото

Водик Даниил Яновский Вячеслав Байгильдин Александр

Класс Девушки

Ли Дарья Смирнова Анна Замятина Анастасия

