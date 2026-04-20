Футбольный клуб из Алматы обвинили в подделке документов

Как выяснил Комитет по контролю, дисциплине и этике КФФ (КДЭК), представители ФК «Хан Тенгри» использовали поддельные документы при подтверждении тренерской лицензии категории UEFA «C» в ходе служебной проверки. При этом, в алматинской команде, по версии КДЭК, не захотели сотрудничать с Федерацией и не позволили провести служебную проверку.

В связи с этим ФК «Хан Тенгри» оштрафовали на 50 МРП и дали последний шанс для того, чтобы отправить в Федерацию необходимые документы и объяснительные. В противном случае, после 14 мая «Хан Тенгри» может быть наказан либо снятием очков, либо понижением в дивизионе, а ответственных лиц из команды могут отстранить от футбола.

В самом ФК «Хан Тенгри» объяснили, что указанные тренеры были приняты в клуб на испытательный срок.

— На момент предоставления документов у клуба не было возможности в полном объеме проверить их подлинность. В ходе процедуры лицензирования футбольного центра было установлено, что данные лицензии являются недействительными. В связи с этим клубом принято решение о прекращении сотрудничества с указанными лицами. На текущий момент данные специалисты не работают в структуре клуба. Футбольный клуб «Хан-Тенгри» продолжает оказывать полное содействие всем проверочным мероприятиям, проводимым Казахстанской федерацией футбола, — заверили в ФК «Хан Тенгри».

Напомним, что в конце 2025 года футболист «Хан Тенгри» скончался во время матча.