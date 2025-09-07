РУ
    21:07, 06 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В Бурабае спасатели и лесники помогли оленю выбраться из озера

    Животное находилось в опасной ситуации, не имея возможности самостоятельно выбраться из воды, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Бурабай, олень в озере
    Фото: кадр из видео

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, отдыхающие на озере Бурабай Бурабайского района Акмолинской области заметили на середине водоема дикого оленя - обитателя национального парка.

    - Отдыхающие незамедлительно сообщили о случившемся в государственный национальный природный парк «Бурабай». Для спасения животного были привлечены спасатели и сотрудники ГНПП. Животное находилось в опасной ситуации, не имея возможности самостоятельно выбраться на берег. Совместными усилиями удалось направить оленя к берегу и вывести его из воды, - пояснили ситуация в пресс-службе ГНПП «Бурабай». 

    К счастью, животное не пострадало. Слаженные действия специалистов позволили предотвратить его гибель. Олень, как добавили в ведомстве, успешно выбрался на сушу и скрылся в лесу.

    Напомним, ранее сообщалось, что серая цапля попала в объектив фотоловушки в нацпарке «Бурабай». 

    Оксана Матасова
