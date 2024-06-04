В Брюсселе состоится крупная акция протеста фермеров

Во вторник в европейской столице состоится крупная демонстрация европейских фермеров, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Представители сельского хозяйства планируют акцию всего за несколько дней до выборов в Европарламент 6-9 июня в знак протеста против европейской политики.

Власти Бельгии предупредили, что в результате в регионе могут возникнуть проблемы с дорожным движением. Большинство фермеров прибудут в Брюссель на своих тракторах рано утром (около 06:00) по различным подъездным путям.

Пунктом сбора тракторов является район Лакене. Далее фермеры намерены выехать в сторону Европейского квартала, где расположены основные учреждения Европейских институтов.

Демонстранты заявили, что, поскольку европейские выборы уже не за горами, крайне важно разработать политику в Европе, которая обеспечит справедливый переход в агропродовольственных системах.