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    04:12, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    В Брюсселе состоится крупная акция протеста фермеров

    В Брюсселе состоится крупная акция протестов фермеров
    Фото: brusselstimes.com/Belga /Benoit Doppagne

    Во вторник в европейской столице состоится крупная демонстрация европейских фермеров, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    Представители сельского хозяйства планируют акцию всего за несколько дней до выборов в Европарламент 6-9 июня в знак протеста против европейской политики.

    Власти Бельгии предупредили, что в результате в регионе могут возникнуть проблемы с дорожным движением. Большинство фермеров прибудут в Брюссель на своих тракторах рано утром (около 06:00) по различным подъездным путям.

    Пунктом сбора тракторов является район Лакене. Далее фермеры намерены выехать в сторону Европейского квартала, где расположены основные учреждения Европейских институтов.

    Демонстранты заявили, что, поскольку европейские выборы уже не за горами, крайне важно разработать политику в Европе, которая обеспечит справедливый переход в агропродовольственных системах.

     

    Теги:
    Сельское хозяйство Аграрии Евросоюз Европа Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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