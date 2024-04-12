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    22:00, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    В Брюсселе прошло заседание Комитета сотрудничества РК - ЕС в торговой конфигурации

    В Брюсселе прошло заседание Комитета сотрудничества РК - ЕС в торговой конфигурации
    Фото: Министерство торговли и интеграции РК

    На заседании обсудили торговое и инвестиционное развитие между Казахстаном и Европейским союзом, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В Брюсселе в гибридном формате состоялось 7-ое заседание Комитета сотрудничества РК-ЕС в торговой конфигурации под председательством вице-министра торговли и интеграции РК Кайрата Торебаева и исполняющего обязанности главы в генеральном директорате Европейской комиссии по торговле Леона Дельво.

    В ходе заседания обсудили широкий круг вопросов: торговое и инвестиционное развитие и тенденции; реализация проекта Ready4Trade Central Asia; санитарные и фитосанитарные меры, в том числе, расширение ассортимента казахстанских товаров, поставляемых на рынок ЕС; перечень экспортных предприятий; признание мер регионализации заболеваний в ЕС.

    Отмечена важность взаимодействия в области технического регулирования, стандартизации, метрологии.

    Посол Казахстана в Бельгии Маргулан Баймухан прокомментировал итоги прошедшего мероприятия:

    - Обсуждались вопросы, связанные с имплантацией Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским союзом. Мы ежегодно работаем над теми вопросами, которые сближают нас в торговой кооперации с европейскими партнерами. Безусловно, здесь обсуждаются вопросы, связанные с имплементацией данного договора.

    Также мы говорим о торговых условиях нашего сотрудничества, говорим о вопросах фитосанитарии, вопросах технического характера, стандартизации, метрологии.

    Затрагиваются приоритетные направления нашего сотрудничества, в том числе обсуждаем изменения в законодательстве двух сторон. В целом рассматриваются приоритетные вопросы, в особенности развитие сотрудничества в области редкоземельных металлов. Такие встречи безусловно полезны для обеих сторон, - отметил казахстанский дипломат.

    Теги:
    Международная деятельность РК Евросоюз Сотрудничество Европа Международная деятельность Бельгия Видео Внешняя политика Казахстана
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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