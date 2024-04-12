В Брюсселе прошло заседание Комитета сотрудничества РК - ЕС в торговой конфигурации

На заседании обсудили торговое и инвестиционное развитие между Казахстаном и Европейским союзом, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В Брюсселе в гибридном формате состоялось 7-ое заседание Комитета сотрудничества РК-ЕС в торговой конфигурации под председательством вице-министра торговли и интеграции РК Кайрата Торебаева и исполняющего обязанности главы в генеральном директорате Европейской комиссии по торговле Леона Дельво.

В ходе заседания обсудили широкий круг вопросов: торговое и инвестиционное развитие и тенденции; реализация проекта Ready4Trade Central Asia; санитарные и фитосанитарные меры, в том числе, расширение ассортимента казахстанских товаров, поставляемых на рынок ЕС; перечень экспортных предприятий; признание мер регионализации заболеваний в ЕС.

Отмечена важность взаимодействия в области технического регулирования, стандартизации, метрологии.

Посол Казахстана в Бельгии Маргулан Баймухан прокомментировал итоги прошедшего мероприятия: