телерадиокомплекс президента РК
    05:25, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Британии может закрыться последний завод по производству военных вертолетов

    Последний в Британии завод по производству военных вертолетов находится под угрозой закрытия, передает агентство Kazinform со ссылкой на газету Financial Times.

    Фото: pixabay

    Газета ссылается на Роберто Чинголани, который является гендиректором итальянского военно-промышленного концерна Leonardo, владеющего предприятием.

    Такое предупреждение по поводу будущего предприятия, расположенного в городе Йовил на юго-западе Англии, прозвучало на фоне всеобщего недовольства оборонной промышленности отсутствием контрактов со стороны правительства.

    — Мы не можем вечно субсидировать Йовил. Уже 14 лет мы не получаем никаких контрактов от правительства Великобритании, — заявил Чинголани.

    Закрытие завода, на котором трудятся около 3,3 тыс. человек, нанесет серьезный ущерб городу и всему региону. К тому же это затронет еще несколько тысяч сотрудников в других компаниях.

    Решение может быть принято в том случае, если министерство обороны Британии откажется от закупки новых вертолетов на 1 млрд фунтов стерлингов взамен транспортных Puma, которые используются королевскими ВВС в течение нескольких десятилетий.

    Ранее полиция Лондона запустила пилотный проект по использованию беспилотных летательных аппаратов, которые будут первыми прибывать на место происшествия и помогать офицерам в экстренных ситуациях.

    Алина Хан
