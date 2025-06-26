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    15:17, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    В Бишкеке найден крупный схрон оружия

    В столице Кыргызстана правоохранителями раскрыт тайник с оружием и боеприпасами, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    р
    Фото: ГУВД Бишкека

    По данным пресс-службы ГУВД Бишкека, в одном из недостроенных зданий города найден схрон оружия, принадлежащий Ж.Т., известный как «Тоха», 1981 г. р., который являлся членом ОПГ и террористической организации ИГИЛ (запрещенная в Казахстане организация — прим. ред.).

    Среди боеприпасов обнаружены три шашки тротила, пистолет Макарова без серийных номеров с магазином, пять ручных гранат, более 500 патронов различного калибра, удостоверение, оформленное на имя Р.А., а также фотография, на которой запечатлены ликвидированный в 2023 году криминальный авторитет Камчы Кольбаев, его телохранитель и Ж.Т.

    р
    Фото: ГУВД Бишкека

    Отмечается, что Ж.Т. был ликвидирован в 2015 году в ходе специальной операции в Бишкеке на пересечении улиц Панфилова и Горького, в составе группы лиц, причастных к экстремистско-террористической организации ИГИЛ (запрещенная в Казахстане организация — прим. ред.).

    Ранее сообщалось о задержании брата Камчы Кольбаева по делу о коррупции, связанной с незаконной передачей земли членам ОПГ. В середине июня в Бишкеке были задержаны члены религиозной ячейки, призывавшие к вооруженному джихаду.

    Теги:
    Кыргызстан Мировые новости Оружие
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
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