В Бишкеке задержаны члены религиозной ячейки, призывавшие к вооруженному джихаду

По данным спецслужбы, члены данной группы причастны к распространению радикально-экстремистских взглядов, проводили агитацию среди своего окружения, распространяли материалы, содержащие призывы к насилию, а также пропагандировали нетерпимость к приверженцам иных направлений и религий.

— Имеются основания полагать, что действия указанных лиц могли быть направлены на формирование террористического подполья на территории города Бишкек, — говорится в сообщении.

11 июня 2025 года с санкции суда проведены обыски по десяти адресам в Бишкеке. Более 10 человек доставлено в ГКНБ КР.

Фото: ГКНБ КР

По итогам мероприятий изъято большое количество незарегистрированной религиозной литературы, экстремистская символика, 1 боевая граната, 3 патрона с разными маркировками, 1 гладкоствольное ружьё, 1 страйкбольный привод (аналог автомата М16/М4), 1 сигнальный пистолет, 2 пневматических пистолета, денежные средства, ножи, сабли, средства связи, аудио- и видеоматериалы радикального содержания.

Фото: ГКНБ КР

— Проведенный анализ цифровых носителей, а также заключение судебно-религиоведческой экспертизы подтвердили наличие видеозаписей и аудиоматериалов с признаками радикальной экстремистской информации, включая призывы к ведению вооруженного джихада и террористической деятельности, материалы, используемые в деятельности запрещенных международных террористических организаций, — сообщили в ГКНБ.

В результате задержаны и водворены в СИЗО-21 ГСИН гражданин иностранного государства У.Д.А. и гражданин КР Л.Д.В., остальные лица после проведения профилактической работы были отпущены.

Ранее сообщалось, что в КР выявлена преступная группировка из числа бывших политиков, членов ОПГ и гражданских активистов, намеревавшихся провести незаконные акции на территории страны.