В Бельгии пожар уничтожил главную сцену фестиваля электронной музыки Tomorrowland

Tomorrowland — фестиваль электронной музыки, который проводится в городе Бом, Бельгия. Мероприятие впервые состоялось в 2005 году и с тех пор стало одним из крупнейших и наиболее известных музыкальных фестивалей в мире. Длится обычно 3 дня. В этом году фестиваль Tomorrowland должен начаться 18 июля.

Пожар, начавшийся около 18:00 в среду, все еще продолжается, пишут местные СМИ. Его причина пока неизвестна.

Организаторы фестиваля сообщают, что никто не пострадал, и он пройдет по плану.

— Мы настроены позитивно, мы соберемся с силами и сделаем отличный фестиваль. Но главной сцены не будет. Кемпинг фестиваля откроется завтра в обычном режиме, — говорят представители мероприятия.

Газета «Het Laatste Nieuws» сообщает, что, возможно, что-то пошло не так с «пиротехническими установками» на главной сцене. Заключительный акт фестиваля часто сопровождается фейерверком на основной площадке Tomorrowland.

В следующую пятницу нидерландский диджей Мартин Гаррикс должен был выступить на главной сцене, а другой музыкант Ники Ромеро планировал — в субботу вечером. Однако организаторы планируют пересмотреть место их выступления в рамках фестиваля.

В начале этого месяца в результате жары произошел крупный пожар в пригороде французского г. Марсель, где пострадали 110 человек.