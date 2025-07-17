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    07:29, 17 Июль 2025 | GMT +5

    В Бельгии пожар уничтожил главную сцену фестиваля электронной музыки Tomorrowland

    Главная сцена фестиваля электронной музыки Tomorrowland была полностью уничтожена за полтора часа крупного пожара, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    огонь
    Фото: pixabay

    Tomorrowland — фестиваль электронной музыки, который проводится в городе Бом, Бельгия. Мероприятие впервые состоялось в 2005 году и с тех пор стало одним из крупнейших и наиболее известных музыкальных фестивалей в мире. Длится обычно 3 дня. В этом году фестиваль Tomorrowland должен начаться 18 июля.

    Пожар, начавшийся около 18:00 в среду, все еще продолжается, пишут местные СМИ. Его причина пока неизвестна.

    Организаторы фестиваля сообщают, что никто не пострадал, и он пройдет по плану.

    — Мы настроены позитивно, мы соберемся с силами и сделаем отличный фестиваль. Но главной сцены не будет. Кемпинг фестиваля откроется завтра в обычном режиме, — говорят представители мероприятия.

    Газета «Het Laatste Nieuws» сообщает, что, возможно, что-то пошло не так с «пиротехническими установками» на главной сцене. Заключительный акт фестиваля часто сопровождается фейерверком на основной площадке Tomorrowland.

    В следующую пятницу нидерландский диджей Мартин Гаррикс должен был выступить на главной сцене, а другой музыкант Ники Ромеро планировал — в субботу вечером. Однако организаторы планируют пересмотреть место их выступления в рамках фестиваля.

    В начале этого месяца в результате жары произошел крупный пожар в пригороде французского г. Марсель, где пострадали 110 человек.

    Теги:
    Пожар Бельгия Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
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