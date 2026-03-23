В Бельгии отдают дань памяти жертвам теракта 2016 года

Ровно 10 лет назад, 22 марта 2016 года, страна пережила смертоносные теракты своей современной истории. Взрывы в аэропорту Завентем (Zaventem) и на станции метро Maelbeek унесли жизни 32 человек, более 300 получили ранения. Многие выжившие до сих пор борются с физическими и психологическими последствиями.

В этой связи по всей стране проходят мемориальные мероприятия. Король Филипп и королева Матильда вместе с премьер-министром Бартом Де Вевером приняли участие в трех официальных церемониях: утром в аэропорту Брюсселя, где в 07:58 прогремели два взрыва, состоялась минута молчания и возложение венков у мемориального сада со скульптурой «Flight in Mind». Затем на станции метро Maelbeek (около 09:11 — третий взрыв), закрытой на время церемонии.

Завершилась программа у Памятника жертвам террористических актов на Rue de la Loi недалеко от парка Пятидесятилетия (Cinquantenaire).

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в заявлении подчеркнула: «Десять лет назад Брюссель, наш общий дом, был атакован способом, который никогда не забудется. Мы стоим с Бельгией».

Председатель Европейского совета Антониу Кошта:

— Сегодня, в десятую годовщину ужасных терактов в Брюсселе, мы вспоминаем жертв, их близких и всех пострадавших. Мы сохраняем бдительность перед лицом всех угроз нашей безопасности и образу жизни. Мы никогда не поддадимся террору или насилию. Вместе объединившись мы сильнее ненависти.

